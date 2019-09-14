Akşam Postası / 14 Eylül 2019

1- Çankırı’da birkaç saat arayla üç deprem: Ankara’da da hissedildi

Çankırı’da bir günde üç deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çerkeş ilçesi merkez üssü olmak üzere ilk depremin saat 09.00’da meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

2- Trump, oğul Bin Ladin’in öldürüldüğünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz’da ülkedeki bazı medya kuruluşlarında yer alan, El Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in (30) öldürüldüğüne dair haberleri doğruladı.

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3- Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun rafinerilerine saldırı

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’deki Husiler tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldır düzenlendi. Saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.

4- Bahçeli: Otomobil sergisi açan kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt’ta, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da sergilediği araçlara gönderme yaparak, “Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir” ifadelerini kullandı.

5- İYİ Parti’den AKP’ye çağrı: Leyla Güven’in dokunulmazlığını kaldırın

İYİ Parti, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

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6- Oyuncu Şevket Çoruh ‘Saldırıya uğradım’ dedi: İki kişi gözaltında

Fotoğraf: DHA

Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’ya İzmir’de saldırdığı gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

7- Türkiye ve KKTC’de ‘FETÖ’ soruşturması: 223 astsubaya gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

8- Boko Haram’dan kaçarken yürüyemeyen oğlunu bırakan anne: Aldığım en zor karardı

Nijeryalı Asibi’nin yaşadığı köye beş yıl önce bir akşam radikal İslamcı Boko Haram örgütü saldırı düzenledi. Biri kız beş çocuğu olan Asibi, çocuklarıyla kaçarken gece boyunca nehirde saklandı. Oğullarından birinin bacakları saatlerce soğuk suda bekledikleri için tutmaz hale geldi. Ve, sabah yola devam etmek için bir seçim yapmak zorunda kaldı. Emzirmek zorunda olduğu kızı henüz bebek olduğu için oğlunu taşıyamadı ve bıraktı.

9- Diyarbakır’da 800 yıllık İncil satılmak üzereyken ele geçirildi

Diyarbakır’da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yapraktan oluşan 800 yıllık İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi.

10- Soyunma kabininde kadını görüntüleyen müezzin: Arkadaşım sandım; şakaydı

Bursa’da mağazadaki soyunma kabininde bir kadının fotoğrafını çekince tutuklanan 43 yaşındaki müezzin Yakup Ç., “Arkadaşım sanıp şaka yapmak istedim” dedi.

11- Bir yaşındaki bebeğin şiddet gördüğünü oyuncak arabaya yerleştirilen ses cihazı sayesinde anladılar

Fotoğraf: DHA

Mersin’de, bir yaşındaki kızları Öykü’nün vücudundaki morlukları görünce şüphelenen Alper Erdemil, oyuncak araba içine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza bakıcısının şiddet uyguladığını ortaya çıkardı.

12- CIA ‘casus güvercin’ belgelerini açıkladı: 35 gramlık kamerayla görüntü kaydediyorlardı

ABD’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Soğuk Savaş yıllarında güvercinleri ajan olarak kullandığına dair ‘gizli’ belgeleri açıkladı. Gizlilik statüsü kaldırılan belgelere göre CIA; başta SSCB olmak üzere bilgi sızdırmak istediği ülkelerde güvercinlerin yanı sıra yunus, kuzgun ve kedileri de kullandı.

13- Britanya’daki saraydan altın ‘tuvalet’ çalındı

Britanya’nın Oxfordshire bölgesinde, Marlborough Dükü’nün yaşadığı, eski başbakan Winston Churchill’in doğduğu Blenheim Sarayı’nda ‘sergilenen’ 18 ayar som altın kullanılarak tasarlanan tuvalet çalındı.