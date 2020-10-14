Akşam Postası / 14 Ekim 2020

1. AYM’den ‘ışıklar yanıyor’ açıklaması: Üyenin paylaşımı kurumsal görüşü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların AYM’nin kurumsal görüşünü yansıtmayacağını açıkladı.

2. Erdoğan: Cumartesi günü doğalgazda yeni rezerv miktarını açıklayacağım

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Fatih sondaj gemisine gidip doğalgazda yeni rezerv miktarını açıklayacağını söyledi.

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3. ‘Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır’ diyen Sevda Noyan’a takipsizlik kararı

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma geçiren yazar Sevda Noyan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

4. Can Dündar için 35 yıl hapis istemi

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yargılanan gazeteci Can Dündar’ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

5. Kadir Şeker’e 12 yıl altı ay hapis cezası

Konya’da, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme 12 yıl altı ay hapis cezasına indirdi.

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6. IMF’nin Türkiye öngörüsü: Bu yıl beş geri, seneye beş ileri

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 5 küçüleceği tahminini korurken, seneye ise yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.

7. İstinaf, ‘Ankara katliamı’ cezalarını hukuka uygun buldu

IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önündeki ‘Barış ve Demokrasi Mitingi’nde düzenlediği, 102 kişinin hayatını kaybedip 400’den fazla kişinin yaralandığı saldırıda verilen hapis cezaları istinaf mahkemesi tarafından onandı.

8. Hakimin kriminal raporları sorduğu Adnan Oktar: Allah yapımı değil ya…

Adnan Oktar, ek iddianamedeki iddialara karşı savunması alınırken, mahkeme başkanının kriminal raporları sorması üzerine, “Allah yapımı değil ya. Bir rapor daha alınır, aksi ortaya çıkabilir” dedi.

9. AKP’nin ‘otopark teklifi’: İBB’nin yıllık 40 milyon liralık geliri tehlikede

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni otopark yasa tasarısının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) yıllık yaklaşık 40 milyon liralık gelirden edebileceği belirtildi.

10. Rapor: Türkiye, salgın sürecinde internet üzerinden baskıyı artırdı

ABD merkezli demokrasi ve insan hakları araştırma vakfı Freedom House’un raporuna göre ‘dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, koronavirüs krizini dijital gözetimi genişletmek ve vatandaşları hakkında daha fazla veri toplamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.’ Bu hükümetlere Türkiye de dahil.

11. Putin: İkinci ‘corona’ aşısını da tescilledik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci Covid-19 aşısını da tescillediklerini bildirdi.

12. Kürtçe oyuna soruşturmalar: Gerekçe PKK propagandası

İstanbul valiliği, dün İBB Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmesine birkaç saat kala yasaklanan ‘Bêrû’ (Yüzsüz) adlı Kürtçe tiyatro oyununun ‘PKK propagandası yapması nedeniyle’ yasaklandığını, soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

13. Son 50 yıl: 11 binden fazla afet, 2 milyon can kaybı, 3.6 trilyon dolar zarar

Birleşmiş Milletler (BM) son 50 yılda 11 binden fazla doğal afet meydana geldiğini, 2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3.6 trilyon dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirdi.