Akşam Postası / 14 Ekim 2019

1- Barış Pınarı Harekatı | Erdoğan: 700 havan topu atıldı; 18 şehit, 200’e yakın yaralı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Barış Pınarı Harekatı’nda 700’ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz, 200’e yakın yaralımız var.”

2- Trump: Türkiye’ye büyük yaptırımlar yolda

ABD Başkanı Donal Trump, “Türkiye’ye büyük yaptırımlar yolda” dedi.

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3- Dolar, Trump’ın yaptırım açıklaması sonrası 5.93’le dört buçuk ayın zirvesinde

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin beklentiyi güçlendiren ifadelerinin ardından 5.9375 ile yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesine geldi.

4- AB, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarından dolayı yaptırım listesi hazırlayacak

Avrupa Birliği hükümetleri, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı petrol ve gaz sondaj çalışmalarından dolayı bir ekonomik yaptırım listesi hazırlama konusunda anlaştı.

5- Konya’da IŞİD operasyonu: Polis 10 kişiyi gözaltına aldı

Konya’da düzenlenen IŞİD operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

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6- Beyoğlu’ndaki patlamaya EYP neden olmuş

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamaya, el yapımı patlayıcının neden olduğu açıklandı.

7- Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı: İki bebek öldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 sığınmacının bulunduğu fiber tekne battı. 33 kişi kurtarılırken iki bebek yaşamını yitirdi.

8- ‘Gelin arabası’ karakola: Zorla evlendirilecek çocuk son anda kurtarıldı

İstanbul’da ailesinin zorla evlendirmek istediği 17 yaşındaki çocuk, arkadaşının ihbarı sayesinde son anda ‘gelin’ olmaktan kurtuldu.

9- İnsan Hakları Komisyonu’na en fazla başvuru cezaevlerinden yapıldı

2017’den 2019’un eylül ayına kadar İnsan Hakları Komisyonu’na 3 bin 104 başvuru yapıldı. Komisyon başvurularının yüzde 50’den fazlası, tutuklu ve hükümlülerden geldi.

10- Özçelik-İş Sendikası genel başkanına 1.3 milyon liralık makam aracı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1.3 milyona bir makam aracı aldı.

11- Bahçeli günler sonra genel merkezde

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği hastalığın ardından günler sonra partisinin genel merkezine giderek mesaiye başladı.

12- Özel okulda haciz işlemi: Asansörün motoru bile…

Son dönemlerde mali sıkıntılarla gündeme gelen özel okullar listesine ‘Kanada Okulları’ da dahil oldu. Bir veli, okula yönelik icra takibi yaptı, okuldaki birçok eşya haczedildi.

13- Kanadalı şirket Kaz Dağları’ndaki inşaat faaliyetlerini askıya aldı

Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin madencilik ruhsatı yenilenmediği için inşaat faaliyetleri şimdilik askıya alındı.

14- Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu; ilk mesaj ‘Hayırlı olsun’

30 büyükşehir belediye başkanının yer aldığı ortak WhatsApp grubunun kurulduğu bildirildi.

15- Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2019 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları’ nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verdi.

16- Bankalara 25 milyon liradan fazla borcu olan şirketlere yapılandırma imkanı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalara 25 milyon lira ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için ‘finansal yeniden yapılandırma’ (FYY) uygulamasına başlanacağını duyurdu.