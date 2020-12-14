Akşam Postası / 14 Aralık 2020

1. Yerli Covid-19 aşısında birinci faz tamamlandı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısının birinci faz çalışması tamamlandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ‘ciddi yan etkinin görülmediğini’ söyledi.

2. Kaftancıoğlu’na dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis istemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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3. Görevden alınan HDP’li belediye başkanına dokuz yıl hapis

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinin görevden alınan eski belediye başkanı Rojda Nazlier’e dokuz yıl hapis cezası verildi.

4. Bahçeli: Ne ABD ne Erbil benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in “Bahçeli’yi tek bir cümleyle özetleyebilirsiniz. Önemli olan tek şey Türkiye’nin ulusal gündemidir ve orada Kürtlere yer yoktur” sözlerine tepki gösterdi: “Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez.”

5. Dink Davası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bir yıla kadar hapis talebi

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

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6. Taslak yönetmelik: Etikete ‘Trans yağ yoktur’ diye yazılamayacak

Fotoğraf: Pixabay

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmeliğe göre artık üründe trans yağ olup olmadığı paketin üzerine yazılamayacak.

7. Şirin Payzın, CNN Türk günlerini anlattı: Asıl konuşmamız gereken Ankara temsilcileri

Uzun yıllar CNN Türk’te habercilik yapan ve tartışma programları sunan gazeteci Şirin Payzın, yakın dönem medya tarihinin önemli bir kesitini, perde arkasında yaşananları, kanalın içindeki güç savaşlarını Kısa Dalga Podcast’ ten Kemal Göktaş’a anlattı.

8. Almanya ‘tam kapanma’ya gidiyor

Almanya, Noel tatilinin ülkedeki hareketliliği artıracağı ve Covid-19 salgınını şiddetlendireceği gerekçesiyle tam kapanma kararı aldı.

9. Senato’dan geçince hatırlattı: Trump’tan yaptırımları da içeren tasarıya veto

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım kararı da içeren yeni savunma tasarını veto edeceğini bir kez daha vurguladı.

10. Öğretmen fedakarlığı: ‘Corona’ tedavisi gören babasına refakatçilik yaparken ders anlatıyor

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da yaşayan 35 yaşındaki öğretmen Mehmet Aydın, bir yandan Covid-19 tedavisi gören babasına refakatçilik yaparken diğer yandan tabletiyle öğrencilere ders veriyor.

11. Fotoğraf çekerken uçurumdan yuvarlandı; hayatını kaybetti

Fotoğraf: CNN International

Avustralya’da, fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaşan bir kadın 80 metre yüksekten aşağı düşerek hayatını kaybetti.