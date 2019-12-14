Akşam Postası / 14 Aralık 2019

1- Katar emirinin şirketi Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almış

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamit el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bin Nasır el-Misned’in Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı.

2- Kriminal rapor: Rabia Naz’ın kıyafetlerinde ‘lastik izi’ olabilir

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, Rabia Naz’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, ‘lastik izi olabileceği’ bilgisi yer aldı.

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3- CHP’li sözcü: İller Bankası da İBB’ye kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ekim ayında İller Bankası’na ilettikleri 600 milyon liralık borç talebinin karşılıksız kaldığını, bu sebeple Bostancı-Dudullu metro hattında çalışmaların başlayamadığını söyledi.

4- Rapor: Okullar kimyasal atık dolu; 33 bin öğrenciye bir sağlık personeli düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul, yurt ve pansiyonlarda her 9 bin öğrenciye bir revir, her 33 bin öğrenciye de bir sağlık personeli düştüğü belirlendi.

5- Aşık olduğu kadını öldürüp evleneceği kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Bayburt’ta, aşık olduğu Zehra Erdemir’i (40) bıçaklayarak öldüren ve Erdemir’in evleneceği Süleyman Alan’ı ağır yaralayan Recai Çetin (34) tutuklandı.

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6- İstanbul’da metro raydan çıktı: Yenikapı-Aksaray hattı durdu; İETT ring seferi yaptı

İstanbul’da, Aksaray’da metronun raydan çıkması nedeniyle, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattında, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşandı.

7- İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda patlama: Ölen ya da yaralanan olmadı

Hatay’ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.

8- Temelli’den Kanal İstanbul’la ilgili referandum çağrısı: Nerede sizde o cesaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den de Kanal İstanbul projesini referanduma götürme çağrısı geldi. Temelli, “İsterseniz bir erken seçim provası yapalım gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız? Nerede sizde o cesaret” dedi.

9- Sudan’ın devrik liderine yolsuzluk davasında iki yıl hapis: Yaşı nedeniyle cezaevinde yatmayacak

Sudan’ın 11 Nisan’daki darbeyle görevden uzaklaştırılan devrik lideri Ömer el Beşir, yolsuzluk ve yasadışı döviz bulundurma suçlarından yargılandığın davada iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sudan yasalarına göre 70 yaşın üzerindekiler hapis cezası yatamıyor. Bu nedenle 75 yaşındaki El Beşir, sosyal reform tesisinde cezasını çekecek.

10- Adana’da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim var

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki ruhsatlı beş kesimhanede veteriner hekim kontrolünde yıllık 20 bin ton küçük ve büyükbaş hayvan kesilirken, kentte bunun üç katı et tükettildiğini söyledi.