Akşam Postası / 14 Ağustos 2020

1- Reuters: Yunan ve Türk savaş gemileri arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı

Fotoğraf MSB

Doğu Akdeniz’deki mücadele esnasında bir Yunan ve bir Türk savaş gemisi arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı.

2- TTB’den ‘corona’ için beşinci ay raporu: Testle tanı alanların 10 katı aktif vaka var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Covid-19 pandemisine ilişkin beşinci ay değerlendirmesini yaptı: “PCR testi ile tanı alanların 9.9 katı kadar aktif vaka var.”

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3- Erdoğan, İTÜ, ODTÜ ve Ankara dahil 16 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

4- İsrail’le anlaşma yapan BAE’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, “Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir” dendi.

5- Üsküdar Belediyesi’nden balyozlu, TOMA’lı ‘kentsel dönüşüm’ baskını

Fotoğraflar: Canan Coşkun

Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dün sabah erken saatlerde yıkım kararıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Gülistan Sitesi’ne TOMA, iş makinesi, çevik kuvvet polisleri ve K-9 köpekleriyle baskın yaptı.