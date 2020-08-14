Akşam Postası / 14 Ağustos 2020

1- Reuters: Yunan ve Türk savaş gemileri arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı
Doğu Akdeniz’deki mücadele esnasında bir Yunan ve bir Türk savaş gemisi arasında ‘küçük bir kaza’ yaşandı.
Erdoğan: Sivil gemilerimize en ufak saldırıyı cevapsız bırakamayız
Çavuşoğlu: Fransa gerginliği artıracak adımlardan kaçınmalı
Avusturya: AB Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
2- TTB’den ‘corona’ için beşinci ay raporu: Testle tanı alanların 10 katı aktif vaka var
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Covid-19 pandemisine ilişkin beşinci ay değerlendirmesini yaptı: “PCR testi ile tanı alanların 9.9 katı kadar aktif vaka var.”
‘Corona’ tedbirlerini kontrol amacıyla ‘mahalle denetim ekipleri’ kuruluyor
Trabzonspor’da bir oyuncuda ‘corona’ tespit edildi
20 yaşındaki genç ‘corona’dan öldü
3- Erdoğan, İTÜ, ODTÜ ve Ankara dahil 16 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
4- İsrail’le anlaşma yapan BAE’ye tepki
Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, “Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir” dendi.
5- Üsküdar Belediyesi’nden balyozlu, TOMA’lı ‘kentsel dönüşüm’ baskını
Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dün sabah erken saatlerde yıkım kararıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Gülistan Sitesi’ne TOMA, iş makinesi, çevik kuvvet polisleri ve K-9 köpekleriyle baskın yaptı.