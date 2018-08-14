Akşam Postası / 14 Ağustos 2018

1. Erdoğan’dan boykot çağrısı: Onların iPhone’u diğer tarafta Samsung var, ülkemizde Vestel var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaptı.
Bakan duyurdu: Yaptığımız inşaatlarda ABD menşeli ürün kullanmayacağız
‘Boykot’ duyuldu, ‘makas’ gitti: Erdoğan’ın resmi metinden ‘uçurulan’ sözleri eklendi
Özdemir’den Merkel’e ‘krizi fırsata çevirme’ teklifi: Erdoğan’dan reform talep et
Albayrak firmaları ‘rahatlatacak’: Bankalara borç yapılandırma düzenlemesi
Akşener’den krize çözüm önerileri: Dolarla ihale olmasın, makam araçları kalksın
Banka müdürlerinden hükümete peş peşe destek
Telekonferans: Bakan Albayrak bine yakın küresel yatırımcıyla görüşecek
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor
Türk Telekom ve THY, ABD merkezli şirketlere reklam vermeyecek
TL, erken işlemlerde yönü yukarı çevirdi: Yüzde 5 değer artışı
Beyaz Saray’a göre krizin sebebi yaptırım değil: Liberal demokrasiyle bağ koptu
TÜSİAD ve TOBB’dan iktidara yedi öneri: Sıkı para politikası isteniyor
2. Selvi, Brunson’ın avukatına yol gösterdi: Tahliye için ruh sağlığı raporu yeterli
İktidarın görüşlerini kamuoyuna ‘kulis haberi’ formatında aktarmasıyla tanınan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye ile ABD ilişkilerinde krize neden olan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması için psikolojisinin yerinde olmadığana dair bir raporun yeterli olacağını yazdı. Selvi böyle bir tahliye başvurusu için Brunson’ın avukatının bir aylık yasal sürenin geçmesini beklemesine gerek olmadığını da dile getirdi.
Bloomberg’e göre Trump ‘bıktı’: Pastör bırakılana kadar görüşecek bir şey yok
Brunson’ın avukatından yeni başvuru: Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılsın
Almanya da topa girdi: Ekonomik sorunları çözmek için Brunson serbest kalmalı
3. Üniversitede kadro sınavı: Öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı.
4. Rusya ile İdlib yakınlaşması: Teröristleri etkisiz hale getireceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de Suriye ordusuna destek olmanın hakları olduğunu belirtirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Rusya ile birlikte İdlib’de teröristleri kespit edip etkisiz hale getireceğiz” dedi.
5. İki yıllık bilanço: 154 ‘FETÖ’ şüphelisi sınırda gözaltına alındı
Darbe girişiminin ardından yasa dışı yollarla Yunanistan ya da Bulgaristan’a gitmek isteyen 154 ‘FETÖ’ şüphelisi gözaltına alındı.
6. 6.5 liraya: Botaş elektrik üretimi amaçlı doğalgazın fiyatında doları sabitliyor
BOTAŞ’ın elektrik üretimi amaçlı doğal gaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitleyeceği bildirildi.
7. İtalya’da otoyol köprüsü çöktü: En az 22 kişi hayatını kaybetti
İtalya’nın Cenova kentinde otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
8. Pompaya yansımayan benzin zamları: Dört ayda bütçeye maliyeti 2 milyar
Benzin ve motorinde özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar litre başına 90 kuruşa yaklaşırken, düzenleme bütçeye şu ana kadar 2 milyar liralık maliyet getirdi.
9. BDDK’dan üç yönetmeliğe onay: Takside vadeye sınır, kredilere yapılandırma
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinin vadesine 36 ay, kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getiren yönetmeliği kabul etti.
10. Karamollaoğlu’ndan Meclis’e: AKP 4 Kasım’a seçim istiyor, Allah rızası için yapmayın
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’nin 4 Kasım’da yerel seçim yapma planının olduğunu söyleyerek, Meclis’teki partilere ve milletvekillerine seslendi: “Allah rızası için yapmayın.”