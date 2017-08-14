Akşam Postası / 14 Ağustos 2017

1- Eren Bülbül’ün annesi: Oraya götürülmesi binde 1000 ihmal

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir” dedi.

2- PKK sivil aracı hedef aldı: İki işçi hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında PKK’nın daha önceden yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucunda iki işçi hayatını kaybetti.

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3- Hükümetin zam oranı teklifine Memur-Sen’den ret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin memurlara teklifinin 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için yüzde 3 olduğunu açıkladı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, “Masaya yüzde 16 ve yüzde 18 oranında ilk teklifle geldik. Kamunun teklifini müzakere etmeye değer bulmuyoruz. Bu teklife kapalıyız” dedi.

4- IŞİD şüphelisinin bıçakla saldırdığı polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul’da ‘canlı bomba’ şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi, getirildiği Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir polis memurunu bıçakla ağır yaraladı. IŞİD üyesi olduğu öne sürülen şüpheli vurularak öldürülürken, ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

5- Semih Özakça’yı, ‘Ölü müsün değil misin’ diye uyandırıyorlarmış

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevindeki eşi Esra Özakça, “Semih’i sabahları ‘Uyan ölü müsün değil misin diye bakacağız’ diye uyandırıyorlarmış” dedi.

6- Gül AKP’nin etkinliğine yine katılmıyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün partinin 16’ncı kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

7- Berberoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Benden itirafçı çıkmaz

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz.”

8- MEB, karma özel yurtları kapatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı karma öğrenci yurtlarının kapatılarak kız ve erkek öğrencilere ayrı hizmet sunulması için talimat verdi.

9- Geçen hafta 152 kişi sosyal medyadan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 152 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

10- Darbeyi tebliğ ettiği’ söylenen Dişli: Akar ilk benim ağzımdan duydu

Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davada dönemin Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi başkanı tümgeneral Mehmet Dişli’nin çapraz sorgusuna devam edildi.

11- Sierra Leone’de heyelan faciası: 205 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de toprak kayması sonucunda 205 kişinin öldüğü bildirildi.

12- Burkina Faso’da Türk restoranına saldırı

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da bir Türk restoranı ve yakınlarındaki bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 18 kişi öldü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ölenlerden birinin Türk olduğunu, bir Türk’ün de yaralandığını kaydetti.

13- Erdoğan, Twitter hesabından ‘cumhuriyet’i sildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında değişikliğe gitti.

14- Ankara’da operasyon: İki ilçe başkanı dahil 11 HDP’li gözaltına alındı

Ankara’da HDP’li Mamak ve Etimesgut ilçe eş başkanları dahil 11 kişi gözaltına alındı.

15- Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı iki madalyayla kapattı

Türkiye, Londra’daki 16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası’nı iki madalyayla kapattı.

16- Şanlıurfa’da iki Suriyeli gazeteciyi öldürmekle suçlanan zanlılardan biri tutuklandı

Şanlıurfa’da IŞİD karşıtı ve rejim muhalifi iki Suriyeli gazeteciyi öldürmekle suçlanan iki kişiden biri kente tekrar gelince yakanlandı.

17- Finike’de bir mermer ocağı daha kapatıldı

Antalya’nın Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun öldürülmesinin ardından çiftin hedefindeki bir mermer ocağı daha kapatıldı.

18- ‘Türkiye güvenli değil, kızını götürme’

İkili ilişkilerin hayli gergin olduğu Almanya, Türkiyeli bir babanın kızını Türkiye’ye götürme isteğini, dışişleri bakanlığının seyahat uyarısını hatırlatarak reddetti.