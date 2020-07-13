Akşam Postası / 13 Temmuz 2020

1- İBB başkanından Ayasofya yorumu: Benim için 1453’ten beri cami

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya’nın kendisi için 1453’ten beri cami olduğunu belirterek Danıştay’ın kararına çekinceli yaklaştı.

2- Araştırma: Covid-19 hastalarında antikor seviyesi üç ayda büyük ölçüde azalıyor

Britanya’daki King’s College London tarafından yapılan araştırma Covid-19 hastalarında antikor seviyelerinin enfeksiyondan üç ay sonra büyük ölçüde azaldığını gösterdi.

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3- Mayısta sanayi üretimi yıllık yüzde 19.9 azaldı

Sanayi üretimi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19.9 azaldı.

4- Heybeliada’daki yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Fotoğraf: AA

İstanbul Heybeliada’da dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.

5- Oyuncu Ozan Güven’e 13 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği öne sürülen oyuncu Ozan Güven hakkında iddianame hazırlandı.

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6- Diyadin Belediyesi’nin HDP’li eş başkanı ile üç kişiye gözaltı

Ağrı’da aralarında Diyadin Belediyesi’nin HDP’li eş başkanı Betül Yaşar’ın da bulunduğu dört kişi polis baskınıyla gözaltına alındı.