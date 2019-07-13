Akşam Postası / 13 Temmuz 2019

1- S-400 sonrası ilk karşı hamle: ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdı
ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.
Trump’ın uçağındaki senatör: Türkiye’ye yaptırımlar olacak
2- KKTC, Rumlara ortak doğalgaz komitesi önerdi, Türkiye de destekliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili yeni bir öneri sundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı öneriye tam destek verdiğini duyurdu.
3- Eş Şebab Somali’de otele saldırdı: 26 kişi öldü
Somali’nin liman kenti Kismayo’da, siyasetçiler ve aşiret liderlerinin yerel seçimle ilgili toplantı yaptıkları bir otele yönelik saldırı düzenlendi. Aralarında hem Kanada hem de Somali vatandaşı olan Hodan Nalayeh’in ve yabancıların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.
Taliban’dan otel saldırısı: Ölü ve yaralılar var
4- Bodrum’da bir yangın daha: 10 hektar alan zarar gördü
Bodrum’da gece yarısı otluk ve makilik alanda bir yangın daha çıktı ve 10 hektar alan tahrip oldu. Yangın, ekiplerin iki saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı.
5- KKTC’de, beş kişilik aileden dört kişi boğularak öldü
KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde, beş kişilik aileden dört kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Ailenin 12 yaşındaki oğlu Barış tatilciler tarafından kurtarıldı.
6- Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı
Ankara’da eylem sırasında gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı.
7- Kişisel veriler Facebook’a bela oldu: 5 milyar dolar ceza ödeyecek
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’a 2018 yılında yaşanan ve 87 milyon kullanıcının kişisel verilerinin uygunsuz şekilde kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı sebebiyle 5 milyar dolar (28.6 milyar lira) ceza kesileceğini duyurdu.
8- Bedelli askerlik ücreti açıklandı: 33 bin 230 lira
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretini 33 bin 230 lira olarak açıkladı.
9- Flamingoların uğrak yerlerinden Akgöl tamamıyla kurudu
Türkiye’de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi’ndeki Akgöl, haziran ayı itibarıyla tamamen kurudu.
10- Demirtaş’tan Suruç katliamının dördüncü yılı için çizim
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç katliamının dördüncü yılında katledilen 33 kişinin anısına resim gönderdi.
11- AKP’li Göksu: İmamoğlu yönetimi bahane üretmesin, enkaz menkaz yok
İstanbul’un AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul belediyesinin borcu olmadığını söyleyerek mevcut yönetimi ‘bahane üretmekle’ suçladı.
12- İstanbul Valiliği: Aydos’taki yangını çakmakla oynayan iki çocuk çıkardı
İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Aydos ormanındaki yangın iki çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktı.
13- Erdoğan’ın diploması tekrar AİHM gündemine taşındı
Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler’in ardından Halkın Kurtuluş Partisi de (HKP) Türkiye’deki hukuk yolları tükendiği için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.