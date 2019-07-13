Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Temmuz 2019

1- S-400 sonrası ilk karşı hamle: ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdı

ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

Trump’ın uçağındaki senatör: Türkiye’ye yaptırımlar olacak

2- KKTC, Rumlara ortak doğalgaz komitesi önerdi, Türkiye de destekliyor

Mustafa Akıncı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili yeni bir öneri sundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı öneriye tam destek verdiğini duyurdu.

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3- Eş Şebab Somali’de otele saldırdı: 26 kişi öldü

Somali’nin liman kenti Kismayo’da, siyasetçiler ve aşiret liderlerinin yerel seçimle ilgili toplantı yaptıkları bir otele yönelik saldırı düzenlendi. Aralarında hem Kanada hem de Somali vatandaşı olan Hodan Nalayeh’in ve yabancıların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: mepanews.com

Taliban’dan otel saldırısı: Ölü ve yaralılar var

4- Bodrum’da bir yangın daha: 10 hektar alan zarar gördü

Fotoğraf: DHA

Bodrum’da gece yarısı otluk ve makilik alanda bir yangın daha çıktı ve 10 hektar alan tahrip oldu. Yangın, ekiplerin iki saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı.

5- KKTC’de, beş kişilik aileden dört kişi boğularak öldü

KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde, beş kişilik aileden dört kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Ailenin 12 yaşındaki oğlu Barış tatilciler tarafından kurtarıldı.

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6- Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı

Merve Demirel.

Ankara’da eylem sırasında gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı.

7- Kişisel veriler Facebook’a bela oldu: 5 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’a 2018 yılında yaşanan ve 87 milyon kullanıcının kişisel verilerinin uygunsuz şekilde kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı sebebiyle 5 milyar dolar (28.6 milyar lira) ceza kesileceğini duyurdu.

8- Bedelli askerlik ücreti açıklandı: 33 bin 230 lira

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretini 33 bin 230 lira olarak açıkladı.

9- Flamingoların uğrak yerlerinden Akgöl tamamıyla kurudu

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi’ndeki Akgöl, haziran ayı itibarıyla tamamen kurudu.

10- Demirtaş’tan Suruç katliamının dördüncü yılı için çizim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç katliamının dördüncü yılında katledilen 33 kişinin anısına resim gönderdi.

11- AKP’li Göksu: İmamoğlu yönetimi bahane üretmesin, enkaz menkaz yok

İstanbul’un AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul belediyesinin borcu olmadığını söyleyerek mevcut yönetimi ‘bahane üretmekle’ suçladı.

12- İstanbul Valiliği: Aydos’taki yangını çakmakla oynayan iki çocuk çıkardı

Fotoğraf: DHA

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Aydos ormanındaki yangın iki çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktı.

13- Erdoğan’ın diploması tekrar AİHM gündemine taşındı

Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler’in ardından Halkın Kurtuluş Partisi de (HKP) Türkiye’deki hukuk yolları tükendiği için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

SON HABERLER

Ankara Barosu: Dışişleri personeline işkence, savcılık soruşturmasında

Eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen ‘FETÖ‘ operasyonunda gözaltına 105 eski çalışana yapılan işkence ile ilgili olarak Ankara Barosu’nun hazırladığı rapora, önceki gün Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından verilen yanıttaki, ‘İşkence iddialarının FETÖ tarafından organize edildiği’ iddiasına Ankara Barosu sert tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakan vekili: Duruşumuz değişmedi, Akar’ı arayacağım

ABD Savunma Bakan vekili Mark Esper, karşı çıktıkları Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’te teslimatının başlamasıyla ilgili ilk kez konuşarak, konu ile ilgili duruşlarının değişmediğini, Milli Savınma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla arayacağını açıkladı.

Gül’den ‘No comment’

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri’de, S-400 ve kurulacağı öne sürülen yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Yavuz sondaj gemisi, Magusa açıklarında

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz araması için gönderdiği ikinci hidrokarbon sondaj gemisi Yavuz, seyrüsefer verilerine göre adanın kuzeydoğusunda, sondaj yapacağı Magusa körfezine yaklaştı.

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