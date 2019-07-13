Akşam Postası / 13 Temmuz 2019

1- S-400 sonrası ilk karşı hamle: ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdı

ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

2- KKTC, Rumlara ortak doğalgaz komitesi önerdi, Türkiye de destekliyor

Mustafa Akıncı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili yeni bir öneri sundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı öneriye tam destek verdiğini duyurdu.

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3- Eş Şebab Somali’de otele saldırdı: 26 kişi öldü

Somali’nin liman kenti Kismayo’da, siyasetçiler ve aşiret liderlerinin yerel seçimle ilgili toplantı yaptıkları bir otele yönelik saldırı düzenlendi. Aralarında hem Kanada hem de Somali vatandaşı olan Hodan Nalayeh’in ve yabancıların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: mepanews.com

4- Bodrum’da bir yangın daha: 10 hektar alan zarar gördü

Fotoğraf: DHA

Bodrum’da gece yarısı otluk ve makilik alanda bir yangın daha çıktı ve 10 hektar alan tahrip oldu. Yangın, ekiplerin iki saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı.

5- KKTC’de, beş kişilik aileden dört kişi boğularak öldü

KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde, beş kişilik aileden dört kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Ailenin 12 yaşındaki oğlu Barış tatilciler tarafından kurtarıldı.

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6- Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı

Merve Demirel.

Ankara’da eylem sırasında gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı.

7- Kişisel veriler Facebook’a bela oldu: 5 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’a 2018 yılında yaşanan ve 87 milyon kullanıcının kişisel verilerinin uygunsuz şekilde kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı sebebiyle 5 milyar dolar (28.6 milyar lira) ceza kesileceğini duyurdu.

8- Bedelli askerlik ücreti açıklandı: 33 bin 230 lira

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretini 33 bin 230 lira olarak açıkladı.

9- Flamingoların uğrak yerlerinden Akgöl tamamıyla kurudu

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi’ndeki Akgöl, haziran ayı itibarıyla tamamen kurudu.

10- Demirtaş’tan Suruç katliamının dördüncü yılı için çizim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç katliamının dördüncü yılında katledilen 33 kişinin anısına resim gönderdi.

11- AKP’li Göksu: İmamoğlu yönetimi bahane üretmesin, enkaz menkaz yok

İstanbul’un AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul belediyesinin borcu olmadığını söyleyerek mevcut yönetimi ‘bahane üretmekle’ suçladı.

12- İstanbul Valiliği: Aydos’taki yangını çakmakla oynayan iki çocuk çıkardı

Fotoğraf: DHA

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Aydos ormanındaki yangın iki çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktı.

13- Erdoğan’ın diploması tekrar AİHM gündemine taşındı

Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler’in ardından Halkın Kurtuluş Partisi de (HKP) Türkiye’deki hukuk yolları tükendiği için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.