Akşam Postası / 13 Temmuz 2018

1- Akademisyenleri ‘Kanlarında duş alacağız’ diye tehdit eden Sedat Peker’e beraat

Güneydoğudaki çatışmalı dönemde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiri yayınlamalarının ardından akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker beraat etti.

2- Gülen Cemaati sözcüsü: Almanya yeni merkezimiz olma yolunda

Gülen Cemaati’nin Almanya’daki sözcüsü Ercan Karakoyun “Almanya yeni merkezimiz olma yolunda” dedi.

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3- Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 3,5 milyondan fazla

Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu mülteci var.

5- Uzmanlardan asbest ve ağır metal uyarısı: Bozcaada’da denize girilmemeli

Bozcaada’da sökülen kuru yük gemisi yüzünden denizde asbest ve ağır metal tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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6- Bakan Selçuk ilk icraatını anlattı: ‘ALO 147’ şikayet hattını kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğuna oturan eski Talim ve Terbiye Kurulu başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler verdi. Selçuk, ilk icraat olarak ‘ALO 147’ şikayet hattını kaldıracağını açıkladı.

7- İYİ Parti’de iki üst düzey istifa: Danışman Aydın ve genel başkan yardımcısı Yılmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Ali Aydın, İYİ Parti’den istifa etti. Aydın’ın ardından İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz da Genel İdare Kurulu ve Divan’daki görevinden istifa etti.

8- Albayrak’ın önceliği: Enflasyonla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak” dedi.

9- Toplam kredi stoku bir yılda yüzde 24 arttı: 2.5 trilyon lira

Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 2 trilyon 496 milyar liraya yükseldi.

10- Patron ödemedi, 90 bin lira ceza gazetecinin üstüne kaldı: Hapse girmem gerekecek

Gazeteci Hakan Güleseven, Yurt gazetesinde sorumlu yazıişleri müdürü olduğu dönemde gazeteye ve kendisine verilen para cezalarının ödenmemesi nedeniyle 12 yıl hapisle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

11- Gazeteci Serdar Altan’a sosyal medya paylaşımından 1,5 yıl ertelemeli hapis

Gazeteci Serdar Altan’a sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası verildi.

12- Fazıl Say isyan etti: Gelin bu hatalardan dönelim

Piyanist Fazıl Say, “Ülkemde yaşamak istiyorum ve ülkemde sanatımı yapmak istiyorum” dedi.

13- Oktar hakkında 35 cinsel saldırı şikayeti

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda detaylar belli olmaya başladı.

14- PKK’lılar korucu öldürdü

Diyarbakır’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.

15- İçişlerinden kararname yalanlaması: Görev eklenmedi, kanun tekrarı

İçişleri Bakanlığı, yeni kararnameyle ‘ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenleme’yle ilgili bakanlığa görev verildiği yönündeki haberi yalanladı.

16- HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 3 bin 784 hakim ve savcının terfisini yaptı.

17- CHP’li Altay’dan İnce’ye: Karar benim değil, onun

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Altay’ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım” yolundaki sözlerine yanıt verdi:“Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm.”

18- Kılıçdaroğlu, üç ayrı davadan Erdoğan’a 95 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tazminat ödemeye mahkum edildi.

19- CHP’yle ittifakı bitiren İYİ Parti: Kendi dilimizi belirleyeceğiz

Seçimden sonra CHP’yle ‘millet ittifakı’nı bitiren İYİ Parti, ‘kendi dili’ni belirleyeceğini bildirdi.

20- Köpeğin çöp kamyonunda ezildiği iddiası: Belediye rehabilite ediyormuş

Nevşehir’de bir köpeğin çöp kamyonuna atılarak öldürüldüğü iddia edildi. Belediye, “Öldürme yok, rehabelitasyon” dedi.

21- ‘J&J pudra kansere yol açıyor’ iddiası: Firma 22 kadına tazminat ödeyecek

ABD’de bir mahkeme Johnson & Johnson talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı hükmüyle şirketi 4 milyar 650 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

22- Apple ürünlerine yüzde 23 zam: Tam donanımlı Macbook Pro 25 bin TL

Amerika merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye’deki ürünlerine yüzde 23 oranında zam yaptı. Dolar kurundaki artışa bağlanan zamlar tüm ürünleri kapsıyor. 15 inçlik yeni Macbook Pro tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

23- Twitter’dan sahte hesap temizliği: Takipçi sayıları azaldı

Twitter, sahte hesapları tespit edip takipçi listelerinden çıkarmaya başladı.

24- İngilizlerden ABD başkanına ‘bebek Trump’ balonuyla karşılama

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde göstericiler tarafından ‘bebek Trump’ balonuyla karşılandı.