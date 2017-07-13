Akşam Postası / 13 Temmuz 2017

1- ‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada ‘hero’ (kahraman) yazılı tişört giyen bir sanık ile mahkeme önünde protestocuların getirdiği darağacı damga vurdu.

2- Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi

Darbe girişimi davalarından ‘Erdoğan’a suikast’ dosyasının sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü, duruşmada olay çıkaran ‘Hero’ (kahraman) yazılı tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini söyledi.

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3- Bir yıllık 15 Temmuz bilançosu: 169 bin kişi hakkında işlem, 50 bin tutuklama

Üzerinden bir yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 kişi tutuklandı.

4- Darbe girişimi gecesi Erdoğan’ı İstanbul’a getiren pilot THY’den atılmış

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven, uçağın online takibini sağlayan ‘transponder’ını kapatmadığı için geçen şubat ayında işten çıkarıldı.

6- Meclis başkanının ‘Meral Kılıçdaroğlu’ savunması: Masum bir teşbih

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ‘Meral Kılıçdaroğlu’ sözlerini savundu: “Masum bir teşbih.”

7- ABD ve Almanya’dan 15 Temmuz uyarısı: Kalabalıktan uzak durun

Almanya ve ABD, Türkiye’deki vatandaşlarına darbe girişiminin yıl dönümünde etkinliklerin olacağını belirterek seyahat uyarısı yaptı.

18- Gözaltındaki hak savunucusu Eser: Adalet bir gün herkese gerekir

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, “Adalet bir gün herkese gerekir” dedi.

19- ABD’de MÜSİAD’ın darbe girişimi ilanlarına yasak: Fazla politik

ABD’de MÜSİAD’ın hazırlattığı darbe girişimiyle ilgili bilgilendirmelerin toplu taşıma duraklarına asılmasına izin verilmedi.

20- HDP’den TRT hakkında suç duyurusu: Kamu zararına neden oluyor

HDP, partilerine yönelik haberlere yer vermediği gerekçesiyle kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT hakkında suç duyusunda bulundu.

21- Vali duyurdu: Beşiktaş saldırısının ‘organizatörü’ yakalandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ‘organizatörü’nün yakalandığını duyurdu.

22- Askeri personelin kaldığı konteynerde yangın: Mühimmat patladı, 10 asker yaralı

Kilis’te askerlerin geçici olarak kaldığı konteyner kentte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle askeri mühimmatta patlama meydana geldi.

23- İzmir’de altı öğrenciyi istismarla suçlanan öğretmene 82.5 yıl hapis

İzmir’de yaşları altı ile 11 arasında değişen altı öğrencisine istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan emekli öğretmen, 82 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

24- CHP’den 15 Temmuz görsellerine tepki: Aziz Nesin’lik olay, garabet

CHP, 15 Temmuz’un yıldönümü için hazırlanan afişlerden birinde 26 yıl önce çekilen ABD’li askerin fotoğrafının kullanılmasını ‘Aziz Nesin’lik olay’ diye tanımladı.

25- Kamu başdenetçisi, ÖSYM’ye ‘gönül koydu’: 09.45 tavsiyemize uymadılar, takipçisiyiz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ’15 dakika kuralı’yla ilgili tavsiyelerine uymadığını söyledi: “Takipçisi olacağız, o konuda haklıyız.”

26- Konya’da orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü

Konya’da mesire alanının yakınında çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan küle döndü. Polis yangın başlayınca koşarak kaçan üç kişinin peşinde.

27- ‘FETÖ’den tutuklu eski İstanbul valisi Mutlu’nun fotoğrafı panodan ‘uçtu’

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun fotoğrafı Cağaloğlu’ndaki valilik binasındaki panodan çıkarıldı.

28- Devlet yine koruyamadı: Kayseri’de uzaklaştırma kararına rağmen eve gelen adam eşini öldürdü

Kayseri’de uzaklaştırma kararına rağmen eve gelerek eşini öldüren adam gözaltına alındı.

29- Gazeteci Okay Gönensin hayatını kaybetti

Gazeteci Okay Gönensin sabaha karşı 04.30 sularında yaşamını yitirdi.