Akşam Postası / 13 Şubat 2021

1. Bilim Kurulu üyesi: Kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün Türkiye’de 33 ile yayıldığını belirterek “Kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor” dedi.
Profesör uyardı: Corona virüsü felce sebep olabiliyor
Araştırma: Covid-19’da C vitamini ve çinko desteğinin faydası görülmedi
2. CHP’den ‘yeniden kuruluş anayasası’ sözüne tepki: Tarih bizi haklı çıkardı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li mevkidaşı Cahit Özkan’ın yeni anayasaya ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
3. İBB’nin eski başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören eski İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.
4. DSÖ: Çin, ilk ‘corona’ vakaların ham verilerini vermedi
Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, ülke yönetiminin ilk vakalara dair ham bilgileri vermediğini söyledi.
Dünyada bir ilk: 6-17 yaş arası çocuklarda Oxford/AstraZeneca aşısı denenecek
5. İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘tablet’ yanıtı: Güzel hizmetlerimi sıkı takip ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben “Benim güzel hizmetlerimi ne kadar sıkı takip ediyor ki, anlatıyor”
6. Uzmandan Sevgililer Günü için çiçek uyarısı: Hemen koklamayın, altı saat bekletin
Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü geleneği çiçekler konusunda uyardı: Elimize alır almaz hemen koklamayalım, altı saat balkonda bekletelim.
7. ‘Sahte hoca’ya ‘örgüt propagandası’ suçundan tahliye
Sosyal medyada paylaşılan cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan Dalgalı, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.
8. 26 ülke büyükelçiliğine atama
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.
9. Trabzonspor’da üç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor’da üç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.