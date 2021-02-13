Akşam Postası / 13 Şubat 2021

Sosyal medyada paylaşılan cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan ve ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘sahte hoca’ Burhan Dalgalı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada, tahliyesine karar verildi.