Akşam Postası / 13 Şubat 2020

1- ‘Corona’dan ölümlerde rekor artış: 1310’a yükseldi

Çin’in Hubey bölgesinde 12 Şubat’ta bildirilen bildirilen günlük ölü sayısı yetkililerin yeni bir tanı metotu benimsemesinin ardından rekor yükselişle, 1310’a çıktı.

2- Çığ raporu: Kriz masası yok, güvenlik önlemleri alınmadı

Van’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketine ilişkin hazırlanan raporda ciddi ihmaller olduğu belirtildi.

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3- Akar: İdlib’de ateşkesi sağlamak için ilave birlik gönderiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin İdlib kentinde ateşkesi sağlamak için ilave birlikler gönderdiğini söyledi.

4- ‘FETÖ borsası’nda müfettişler: Polis müdürü, işadamından köşk aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün eski istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir’in, işadamı Ahmet Taçyıldız hakkındaki ‘FETÖ’ dosyasını kapattığı iddiasını araştıran müfettişler, Taçyıldız’dan Taşdemir’e yaklaşık 4 milyon lira değerindeki köşkün devredildiğini tespit etti.

5- Yalova’da belediye başkan yardımcısına tutuklama

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, belediyedeki yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı.

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6- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM’deki grup toplantısında ‘FETÖ’nün siyasi ayağı‘nı anlattığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

7- Albayrak, ‘Kanal İstanbul’da arsa aldı’ haberlerini sansürletti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığına dair haberlere erişim engeli getirildi.

8- Ayşe öğretmen cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Kızımın bezine kadar aradılar

“Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı‘ gerekçesiyle yargılanıp altı aylık kızıyla birlikte cezaevine gönderilen öğretmen Ayşe Çelik içerde yaşadıklarını anlattı.

9- Pistten çıkan uçakta görevli dört kabin memuru şikayetçi olmadı

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili soruşturmada ifadesi alınan dört kabin memuru şikayetçi olmadı.

10- Reuters doğrulattı: Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu

Dünden bu yana çeşitli medya kanallarında Atlasglobal’in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı belirtildi. Reuters konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa kararı doğrulattı.

11- İYİ Partili vekil Tuba Vural Çokal istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kurucu ilçe başkanı sıfatıyla göreve başladığı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

12- Katil kocanın beyanı esas alındı, ağırlaştırılmış müebbet hapis 20 yıla indi

Eşi Hanife Babayiğit’i tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mesut Babayiğit’e ‘haksız tahrik ve iyi hal indirimi’ uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Babayiğit’in, öldürdüğü eşinin arkasından söylediğini iddia ettiği ifadeler ve tüfeğin bir anda ateş aldığı yönündeki beyanı esas alındı.

13- Vergi şeffaflığı: Türkiye AB’nin kara listesinden şimdilik ‘yırttı’

Avrupa Birliği (AB) diplomatları, Türkiye’ye vergi şeffaflığı için daha fazla zaman verilmesinde ön anlaşmaya varıldığını belirtti. Gereklilikler karşılanamazsa Türkiye kara listeye alınacak.

14- Gazeteci Deniz Yücel davasında mütalaa: 16 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Deniz Yücel’in yargılandığı davada mütalaa hazırlandı. Yücel’e iki suçlamayla 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

15- 10 Yaşındaki Elanur, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda birinci oldu

İzmir’de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda birinci oldu.

16- Yıllar önce kaçırılmış: Binlerce yıllık iki tarihi eser yurda dönüyor

Fotoğraf: DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yasadışı yollarla ülkeden çıkarılan Sidamara tipi lahit ile MÖ 2-3 bine tarihlendirilen araba modeli eserin, 15 Şubat’ta Britanya’dan Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

17- Pakdemirli tavuk etini çamaşır suyuna basarak deney yapmış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘son tüketim tarihi geçen tavukların çamaşır suyunda yıkanıp döner yapıldığı’ yönündeki iddia üzerine makamında deney yaptığını söyledi.

18- Avustralya’da aylardır devam eden yangınlar nihayet kontrol altına alındı

Avustralya’da aylardır devam eden ve ülkeyi cehenneme çeviren yangınlar, şiddetli yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.

19- TÜİK: Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi geçen aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi.

20- Bornova’da 12 hayvan zehirlenerek öldürüldü

zmir’de dokuz köpek ve üç kedi, etle zehirlenerek öldürüldü.