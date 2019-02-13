Akşam Postası / 13 Şubat 2019

1. 82 yaşındaki adamın ölümüne neden olmakla suçlanan polislere hapis istemi
Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’a orantısız müdahalede bulunarak ölümüne neden olmakla suçlanan iki polis hakkında altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2. HDP lideri Temelli’nin öngörüsü: 2021’de erken seçim olabilir
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, bazı kentlerde aday çıkarmama kararını ‘AKP-MHP’yi geriletmek’ olarak izah ederken 2021’de erken seçime gidilebileceğini söyledi.
3. İlaçlara fahiş zam: Yüzde 26,4
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26.4 olarak açıkladı.
4. Hastaneye kaldırılan HDP’li Leyla Güven taburcu edildi
Açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildi.
Şırnak’ta ‘Leyla Güven’e destek’ eylemleri yasaklandı
5. ‘e-tanzim’ de yolda: ‘Milli Pazaryeri Platformu’ kuruluyor
Hükümet, sebze meyve fiyatlarını ucuzlatmak için kurulan tanzim satış noktalarının işlevini internet üzerinden yerine getirecek ‘Milli Pazaryeri Platformu’nun organize edilmesi için düğmeye bastı.
6. Avro Bölgesi sanayi üretimi krizden bu yana en sert düşüşü kaydetti
Avrupa Birliği’nin (AB) sanayi üretimi hızlı düşüşünü sürdürüyor. Son bir yılda birliğin sanayi üretimi yüzde 4.2 azaldı. Bu, finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana kaydedilen en sert düşüş.
7. Her şeye zam gelirken: Tahıl, sebze, et ve sütün ardından tavuk üretimi de düştü
Tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3, tavuk eti üretimi yüzde 7.6 azaldı.
8. TRT marifetiyle: Demirtaş’ın seçim konuşması YouTube’dan kaldırıldı
HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Haziran öncesindeki propaganda konuşması TRT’nin başvurusu sonrası HDP’nin YouTube hesabından silindi.
9. Venezüela’da on binler ‘Maduro istifa’ diyerek sokaklara döküldü
İnsani yardımların ülkeye girişini engelleyen Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevi bırakmasını talep eden on binlerce insan başkent Caracas’ta tencere tava çalarak sokaklara döküldü.
10. Afiyet olsun: Pastırmanın dilimi 2 lira
Pastırmanın vatanı Kayseri’de son zamların ardından bir dilim pastırmanın fiyatı 2 liraya satılıyor.
11. İhracat şampiyonu Ford Otosan, 2019’da üretimde daralma öngördü
2018 yılında 33.3 milyar dolarlık ihracatla zirvede bulunan otomotiv şirketi Ford Otosan 2019 yılında üretimde hafif daralma öngördü.
12. Suudi Arabistan, AB’nin ‘kara listesi’ne alındı
Avrupa Komisyonu, Suudi Arabistan’ı terörün finansmanı ve kara para aklamayla mücadelede başarız ülkeler listesine aldı.