Akşam Postası / 13 Şubat 2017

1- Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

2- Üniversiteler ayaklandı, medya suskun: İhraçlara öğrencilerden dalga dalga tepki

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden 330 akademisyenin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesi ülkenin dört bir yanındaki kampuslerde protesto edildi.

3- Sayı 66’ya yükseldi: El Bab’da bir asker hayatını kaybetti, dört yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin El Bab kasabasında IŞİD’le girişilen bir çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin de yaralandığını duyurdu.

4- Marmara Üniversitesi’nde ‘ülkücü’ sloganlarıyla akademisyenlere saldırı

Kanun hükmünde kararnameyle çok sayıda akademisyenin ihraç edildiği Marmara Üniversitesi önünde düzenlenen eylemde akademisyen ve öğrencilere iki kez saldırı düzenlendi.

5- Mülkiye öğrencileri ihraçlara ‘ses çıkardı’: Bizi hafife almayın, eğitim hakkımızı gasp etmeyin

Mülkiye öğrencileri, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek, yaşananları ‘hukuksuzluk’ diye niteledi. Taleplerini dile getiren öğrenciler, eğitim haklarının ‘gasp edilmemesi’ni istedi.

6- Kocaeli Üniversitesi’nde ‘KHK ihracı’ protestosu: 10 öğrenci gözaltına alındı

Kocaeli Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen akademisyenlere destek eyleminde 10 öğrenci gözaltına alındı.

7- İhraç edilen akademisyenlerden Mülkiye’de ‘Büyük Ders’: Bu bir dönüşüm yaratacak

Kanun hükmünde kararnameyle 23 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) bahar dönemi ilk dersi ‘Büyük Ders’, ihraç edilen akademisyenlerin de katılımıyla Cebeci Kampusü’nde gerçekleştirildi.

8- İhraç edilemez bağlılık: Öğrenciler, Ankara Üniversitesi’ni hocalarının resimleriyle donattı

Kanun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nde Mülkiyeli öğrenciler okulun her noktasını hocalarının resimleriyle donatırken, İletişim Fakültesi öğrencileri de dekanlığı işgal etti.

9- Kılıçdaroğlu: Suriye, Irak, Libya’da da güçlü liderler vardı, şimdi ne haldeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi referandumunun kampanya sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın meydanlara inmesinin kendi söylemlerini güçlendireceğini belirtirken, “Vatandaşlar bu anayasa değişikliği kabul edilirse nasıl bir felakete yol açacağını buradan da görebilir” diye konuştu.

10- Erdoğan Suriye’de ‘güvenli bölge’de ısrarlı: Türkmen ve Arapları yerleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha Suriye’de güvenli bölge hedeflediklerini belirterek, buraya Türkmen ve Arapların yerleştirileceğini söyledi.

11- Giderek artıyor: Merkez Bankası’nın 2017 sonu dolar beklentisi 3.88

Merkez Bankası, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği teklifinin ardından yükselişe geçen dolarla ilgili yıl sonu beklentisini 3.88 olarak açıkladı.

12- Tutuklanan Reina saldırganı: Hristiyanlardan öç almak için ‘kısas’ yaptım

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov, saldırıyı Hristiyanlardan öç almak için yaptığını söyledi.

13- AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğinde en az yüzde 50 ‘Evet’ oyu çıkacağını öne sürdü.

14- CHP’li Gök’ten Erdoğan’a: Biz halkımızla beraberiz

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, “Referandumda ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır” diyen Erdoğan’a yanıt verdi: “Madem ‘Hayır’ diyenleri suçlayacaksınız, neden referandum yapıyorsunuz?”

15- Perinçek’e göre ‘Hayır’ oyları önde: AKP ve MHP’li yöneticiler telaşa düştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, referandum öncesi ‘Hayır’ oylarının ağır bastığını, bu durumun AKP ve MHP yöneticilerini ‘telaşa düşürdüğünü’ savunarak “Biz Türk milletine güveniyoruz. Kesinlikle ‘Hayır’ diyecektir. Başkanlık sistemi önerenleri milletin oyuyla mahkum edelim” dedi.

16- Beklenen hamle: Oğan ve Halaçoğlu dahil dört ‘Hayır’cı MHP’linin ihracı istendi

MHP’de ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan üç milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’un yanısıra Sinan Oğan ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi.

17- CHP’li Böke’den ‘Hayır’a markaja tepki: Milyonlarca yurttaşı terörist ilan ediyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, iktidar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandumda başkanlık sistemine karşı olanları ‘terör’le anmasına tepki göstererek, ‘Hayır’ kampanyasının ‘zorbalıkla’ engellenmeye çalışıldığını söyledi.

18- İstanbul dahil 14 kentte PKK operasyonu: En az 250 kişi gözaltında

Yurt çapında yapılan eş zamanlı PKK operasyonlarında en az 250 kişi gözaltına alındı.

19- Bugüne kadar ‘FETÖ’den 1360 dava açıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’den 1360 dava açıldığını, daha da açılacağını söyledi.

20- Son bir haftada ‘FETÖ’den 147 kişi tutuklandı

Son bir haftada PKK’dan 26, ‘FETÖ’den 147 kişi tutuklandı, IŞİD’den 45 kişi gözaltına alındı.

21- İddianame kabul edildi: Müzisyen Atilla Taş dahil 28 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, müzisyen Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

22- Ağrı’da sebze-meyve pazarının çatısı çöktü: Bir yaralı çıkarıldı, iki kişi enkazda

Ağrı’da belediyeye ait pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu yaralanan üç kişiden biri enkaz altından çıkarıldı, diğeri aranıyor.

23- Depremin vurduğu Çanakkale’de son durum: 1008 yapı hasarlı, iki kişi hastanede

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir haftadır süren depremler nedeniyle 24 yerleşim merkezinde toplam 1008 yapıda hasar meydana geldi. Yaralanan sekiz yurttaştan ikisinin tedavisi sürüyor.

24- Kalekol protestosunda öldürülen Medeni Yıldırım’ın davası sil baştan

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki kalekol protestosu sırasında 19 yaşındaki Medeni Yıldırım’ı kimin vurduğunun anlaşılması için yeniden soruşturma yapılacak.

25- Kuzey Kore balistik füzelerini denedi, Güney Kore BM’yi acil toplantıya çağırdı

Kuzey Kore’nin dün ‘başarılı’ olarak tanımlanan bir balistik füze denemesi yapması üzerine Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

26- Grammy’de Adele’e beş ödül birden: Yarısını kırıp Beyonce’ye verdi

‘Müziğin Oscar’ı’ diye anılan Grammy ödüllerine Britanyalı müzisyen Adele damga vurdu.

27- ‘La La Land’ rüzgarı sürüyor: BAFTA’dan ‘en iyi film’ dahil beş ödül

Yedi Altın Küre ödülünün sahibi, 14 dalda da Oscar ödülüne aday ‘La La Land,’ İngiliz Akademisi Film Ödülleri’ne de damgasını vurdu. Film beş dalda ödül aldı.

28- ‘Kıskandıran’ sonuç: Türkmenistan’daki devlet başkanlığı seçiminin galibi yüzde 97’yle Berdimuhamedov

Türkmenistan’da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut devlet başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov yüzde 97,69 oy aldı.

29- Müzisyen Halil Sezai de ‘Hayır’ dedi: Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim?

Ünlü isimler birer birer ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu için oyunu belli ederken, müzisyen Halil Sezai, ‘Hayır’ şarkısı yazdı.

30- Bartınlı aşık ayrıldığı sevgilisine mumlarla veda etti: Umarım evde kalmazsın

Bartın’da daha önce özür dilemek istediği sevgilisinin ismini mumlarla yazarken evini yakan adam, ayrıldığı sevgilisine mumlarla veda etti.