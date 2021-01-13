Akşam Postası / 13 Ocak 2021

1. Erdoğan: CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dün ‘yine bühtan üzerine bühtan sergilediğini’ söyleyerek, “CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir” dedi.

2. Menemen’de, kura çekimi sonucunda AKP’nin adayı Pehlivan başkan vekili oldu

İzmir’in Menemen ilçesinin belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu başkan vekili olarak AKP’nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

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3. Cerrahpaşa dekanı: Aşılamayı Avrupa’dan önce bitirebiliriz, yeter ki aşılar gelsin

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Türkiye’nin aşılama konusunda dünyanın en iyi sistemine sahip ülkelerden biri olduğunu söyleyerek “Yeter ki aşılar gelsin. Tüm nüfusun aşılanmasını Avrupa ülkelerinden bile önce bitirebiliriz” dedi.

4. RTÜK’ten Sağlar’ın ‘başörtülü hakim’ sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza

Fotoğraf: chp.org.tr

Halk TV, eski CHP’li vekil Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kanala idari para cezası verdiğini duyurdu.

5. Edirne belediye başkanına hapis istemi: 15 Temmuz gecesi söylediklerine bakılacak

Fotoğraf: Edirne Belediyesi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, ‘FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bir barda söyledikleri nedeniyle iki yıl hapsi talep edildi.

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6. Rapor: 2020’de 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, geçen yıl iş cinayetlerinde 2 bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

7. İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti 4.8

Fotoğraf: DHA

‘İstanbul Barometresi‘ araştırmasının aralık raporuna göre İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti düzeyi 4.8.

8. Muhalefetin 2020’de verdiği soru önergelerinin yarıya yakını yanıtlanmadı

Muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı’na 2020’de sunduğu ve işleme alınan 14 bin 245 yazılı soru önergesinin 6 bin 606’sı yanıtlanmadı.

9. Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı: Tüm İstanbullulara tekrar merhaba!

Fotoğraf: Reuters

Telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber, erişim engelinin resmen kaldırıldığını bildirdi.

10. Kadının kaburgasını kırmakla suçlanan akademisyene altı yıla kadar hapis istemi

Konya’da otopark kavgası sırasında bir kadının kaburgasını kırmakla suçlanan akademisyene altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

11. TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanına dava: Belirli adayı işaret ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 400’e yakını profesör olmak üzere 407 akademik ve 242 doçent kadrosu ilanının iptali için dava açtı.

12. Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracı mahkemeden döndü

Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

13. Başkent dahil birçok kentte yılın ilk karı

Fotoğraf: AA

Başkent dahil yurdun farklı kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

14. YouTube Trump’ın kanalını dondurdu

Alphabet’in (Google) sahibi olduğu YouTube geçtiğimiz hafta destekçileri Senato binasını basan ABD Başkanı Donald Trump’ın kanalının şiddet çağrısı yaptığı için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dondurulduğunu açıkladı.

15. Endonezya’da ilk Çin aşısı Devlet Başkanı Widodo’ya vuruldu

Fotoğraf: Reuters

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çinli firma Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısını vuruldu.

16. Uluslararası Konsey: Covid-19 hemşireler için benzersiz bir travma biçimi

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), Covid-19 salgını nedeniyle 2 bin 200’den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

17. Kısıtlama sırasında kocasına ‘tasma takıp yürüyüşe çıkarttı’: 1500’er Kanada doları ceza kesildi

Kanada’nın Quebec eyaletinde yaşayan bir kadın, kocasına ‘tasma takıp’ sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ‘yürüyüşe çıkarttı’.