Akşam Postası / 13 Ocak 2021

1. Erdoğan: CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dün ‘yine bühtan üzerine bühtan sergilediğini’ söyleyerek, “CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir” dedi.
2. Menemen’de, kura çekimi sonucunda AKP’nin adayı Pehlivan başkan vekili oldu
İzmir’in Menemen ilçesinin belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu başkan vekili olarak AKP’nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.
3. Cerrahpaşa dekanı: Aşılamayı Avrupa’dan önce bitirebiliriz, yeter ki aşılar gelsin
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Türkiye’nin aşılama konusunda dünyanın en iyi sistemine sahip ülkelerden biri olduğunu söyleyerek “Yeter ki aşılar gelsin. Tüm nüfusun aşılanmasını Avrupa ülkelerinden bile önce bitirebiliriz” dedi.
Aşılama en geç cuma başlıyor: Eldeki dozlar sağlık personeli ve 65 yaş üstüne
Covid-19 aşısında randevu sistemi nasıl olacak?
4. RTÜK’ten Sağlar’ın ‘başörtülü hakim’ sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza
Halk TV, eski CHP’li vekil Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kanala idari para cezası verdiğini duyurdu.
5. Edirne belediye başkanına hapis istemi: 15 Temmuz gecesi söylediklerine bakılacak
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, ‘FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bir barda söyledikleri nedeniyle iki yıl hapsi talep edildi.
6. Rapor: 2020’de 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, geçen yıl iş cinayetlerinde 2 bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
7. İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti 4.8
‘İstanbul Barometresi‘ araştırmasının aralık raporuna göre İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti düzeyi 4.8.
8. Muhalefetin 2020’de verdiği soru önergelerinin yarıya yakını yanıtlanmadı
Muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı’na 2020’de sunduğu ve işleme alınan 14 bin 245 yazılı soru önergesinin 6 bin 606’sı yanıtlanmadı.
9. Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı: Tüm İstanbullulara tekrar merhaba!
Telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber, erişim engelinin resmen kaldırıldığını bildirdi.
10. Kadının kaburgasını kırmakla suçlanan akademisyene altı yıla kadar hapis istemi
Konya’da otopark kavgası sırasında bir kadının kaburgasını kırmakla suçlanan akademisyene altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.
11. TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanına dava: Belirli adayı işaret ediyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 400’e yakını profesör olmak üzere 407 akademik ve 242 doçent kadrosu ilanının iptali için dava açtı.
12. Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracı mahkemeden döndü
Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
13. Başkent dahil birçok kentte yılın ilk karı
Başkent dahil yurdun farklı kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
14. YouTube Trump’ın kanalını dondurdu
Alphabet’in (Google) sahibi olduğu YouTube geçtiğimiz hafta destekçileri Senato binasını basan ABD Başkanı Donald Trump’ın kanalının şiddet çağrısı yaptığı için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dondurulduğunu açıkladı.
15. Endonezya’da ilk Çin aşısı Devlet Başkanı Widodo’ya vuruldu
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çinli firma Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısını vuruldu.
Endonezya’da aşı önceliği 18-59 yaş grubunun: Vakaların yüzde 80’i çalışan kesimde
16. Uluslararası Konsey: Covid-19 hemşireler için benzersiz bir travma biçimi
Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), Covid-19 salgını nedeniyle 2 bin 200’den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
17. Kısıtlama sırasında kocasına ‘tasma takıp yürüyüşe çıkarttı’: 1500’er Kanada doları ceza kesildi
Kanada’nın Quebec eyaletinde yaşayan bir kadın, kocasına ‘tasma takıp’ sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ‘yürüyüşe çıkarttı’.