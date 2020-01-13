Akşam Postası / 13 Ocak 2020

1. AKP, CHP’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın’ teklifini reddetti
AKP, CHP’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın ortaya çıkarılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması önerisini reddetti. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP’yi ‘siyasi propaganda yapmak’la suçladı.
2. Erdoğan: Libya ile ilgili Berlin’deki zirveye Putin ve Conte ile birlikte katılacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’daki ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, Libya konusunda 19 Ocak’ta Berlin’de yapılacak zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile birlikte katılacaklarını söyledi.
3. Oscar adayları belli oldu
Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar ödüllerinin 92’ncisi 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak. Ödül törenine sayılı günler kala adaylar da açıklandı.
4. Ağaoğlu’ndan Koç’a yanıt: Kulübümüz kurallara riayet ettiği için suçlanıyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kulübümüz, yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor” dedi.
Galatasaray Başkanı Cengiz’den Ali Koç’a: Şeffaflık lafla olmaz
5. Ankara’daki ‘tren faciası’nın sanığı: Sinyalizasyon olsaydı bu kaza olmazdı
Ankara’da dokuz kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ilk duruşması yapıldı. Sanıklardan Osman Yıldırım, “Eğitim almamam, hataya neden oldu” derken, sinyalizasyon sisteminin öneminden bahsetti.
6. Büyükada’da atlar için eylem: Ahırlarda kalırlarsa felç olurlar
İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da fayton sahipleri ve Adalar Demokrasi Meclisi üyeleri, ahırlarda tutulan atların sağlığından endişe ettiklerini belirterek eylem yaptı.
7. ‘FETÖ’den gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı
Gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı.
8. Sözcü davasında gerekçeli karar açıklandı: ‘FETÖ’ye ‘can simidi’ oldu, ‘algı yarattı’
Sözcü gazetesi yazar ve çalışanlarından yedisinin ‘FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ceza aldığı davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
9. Sevag Balıkçı davasında sanığa 16 yıl sekiz ay hapis
Sevag Balıkçı’nın askerdeyken öldürülmesiyle ilgili davada sanık Kıvanç Ağaoğlu ‘olası kastla öldürme’den 16 yıl sekiz ay hapis cezası aldı.
10. Bakan: Kanal İstanbul ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul projesiyle Hollanda, Belçika, Fransa firmalarının ilgilendiğini belirterek, kanaldan geçecek gemilerden yıllık geliri asgari 1 milyar dolar (5.86 milyar lira) civarında hesapladıklarını söyledi.
11. Otomotivde üretim 2019’da yüzde 5.7 geriledi
Otomotiv ana sanayi üretimi aralık ayında yüzde 10.3 artışla 135 bin 775 adede çıkarken, 2019 yılını yüzde 5.7 düşüşle 1.46 milyon adetle tamamladı.