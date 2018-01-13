Akşam Postası / 13 Ocak 2018

1- TSK Afrin’i vurdu

TSK’nın PYD’nin elinde bulunan Suriye’nin Afrin kentindeki askeri mevzileri top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

2- YÖK’ün tasarısı: Asgari dil şartında seviye düşüyor, üniversitelere yetki devri geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği düzenlemenin taslağını paylaştı. Meclis’e yasa tasarısı olarak sunulacak değişiklikle üniversitelerin akademik yapılanmasında köklü değişikliklere gidilecek.

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3- Akşener ‘UYAP’ üzerinden uyardı: Suçluları tahliye edecekler, kimse ağzını açamayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi FETÖ’cülere kaptırdık” sözünü hatırlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Suçluları da tahliye edecekler. Kimse ağzını açamayacak” dedi.

4- Ankara Üniversitesi’nde ‘başörtüsü tartışması’

Ankara Üniversitesi’nde bir eğitmenin öğrencilere “Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz değil mi?” dediği öne sürüldü. Eğitmen iddiayı reddetti. Top rektörlükte.

5- Arda Turan Başakşehir’de

Barcelona ile Medipol Başakşehir’in Arda Turan’ın transferi için iki buçuk yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

6- Yargıtay, ‘Eşe harçlık vermemek ekonomik şiddettir’ deyip boşanma nedeni saydı

Yargıtay, ‘eşe harçlık vermemeyi’ boşanma nedeni saydı.

7- Meclis önünde kendini yakan işçi: Alacak davam beş yıldır sürüyor

“Geçinemiyorum” diyerek Meclis önünde kendini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş, alacakları için açtığı davanın yıllardır sürdüğünü, bunu duyurmak için Meclis’in önüne geldiğini söyledi.

8- 24 saatte müdür olan valinin eşi istifa etti: Bir Seval Aktaş kurban olsun

Çankarı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ın, eş durumundan kendi görev bölgesine tayin olmasının 24 saat sonrasında Milli Eğitim müdür yardımcısı olarak atanan eşi Sevil Aktaş istifa etti.

9- AKP’li başkan gazetecileri ‘sorguladı’: 35 vaadim oldu, hiçbirini yapmadım

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinin AKP’li belediye başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, gazetecileri ‘sorguladı’: “35 mahallenin her birine bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar hiçbirini yapmadım. Ama bunu basın yazmadı.”

10- Datça’da mutlu son: Kurubük Koyu ihalesinin iptali ‘sevgi zinciri’yle kutlandı

Muğla’nın Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu’nun ihale yoluyla özel kişilere kiralannmasından vazgeçildi.

11- Cağaloğlu Anadolu’da ‘sucuk partisi’ boş kaldı, müdür ‘Hakaret ve tehdit yok’ dedi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in katılmak istemeyen öğrencileri tehdit ettiği, okul bahçesindeki sucuk partisine katılan olmadı.

12- Emniyet müdürü, Soylu’yu ‘andı’: Bellerini kırdık, yeri gelirse kafalarını da kıracağız

Adıyaman’ın il emniyet müdürü bir uyuşturucu operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘referans verdi’: “Uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız.”