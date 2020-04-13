Akşam Postası / 13 Nisan 2020

1- Erdoğan: Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, gerektiği takdirde 17-19 Nisan’dan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın devam ettirileceğini söyledi.

2- Soylu: Milletimizin ve cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” dedi.

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3- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1296’ya yükseldi; 4 bin 93 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 1296’ya yükseldi. 4 bin 93 yeni vakayla toplam sayı 61 bin 49’a çıktı.

4- ‘Corona’ önlemleri | Yurt dışından gelen gemiler kontrol edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlarla temas sağlanacak.

5- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 1508 artışla 22 bin 116’ya çıktı

Salgında can kaybı 1508 artışla 22 bin 116’ya yükseldi.

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6- OPEC ve Rusya tarihin en büyük petrol üretim kesintisini onayladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, corona virüsü salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretiminini rekor oranda düşürmeye karar verdi.

7- Adalet bakanı: Açık cezaevlerinde üç mahkum ‘corona’dan öldü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

8- İzmir’de 266 sağlık çalışanı ‘corona’ya yakalandı: İki doktor yoğun bakımda

İzmir’de ‘corona’ testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 266’ya ulaştığı bildirildi.

9- Bilim Kurulu üyesi: ‘İki gün evde kaldık’ rehavetine kapılmamalıyız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, 11 ve 12 Nisan’daki sokağa çıkma yasağının rehavet yaratmaması gerektiğini belirterek, önlemlerin yasak varmış gibi devam ettirilmesini istedi.

10- TÜSİAD başkanı: IMF paketi dışında kalırsak piyasa algısı aleyhimize dönebilir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski “Önceki yıl yaşadığımız kriz sonrası tam acaba bahar mı geliyor derken doluya tutulduk diyebiliriz. Şimdi adeta bir süre kış uykusuna giriyoruz” dedi.

11- Güney Kore’de virüsün ‘yeniden aktive olduğu’ hasta sayısı artıyor

Güney Kore’de iyileşip virüsten arınan 116 kişinin daha corona testi pozitif çıktı. Önümüzdeki günlerde sıkı tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkede yeniden pozitif olan hastalar endişe yaratıyor.