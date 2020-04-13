Akşam Postası / 13 Nisan 2020

1- Erdoğan: Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, gerektiği takdirde 17-19 Nisan’dan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın devam ettirileceğini söyledi.
2- Soylu: Milletimizin ve cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti
İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” dedi.
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3- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1296’ya yükseldi; 4 bin 93 yeni vaka var
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 1296’ya yükseldi. 4 bin 93 yeni vakayla toplam sayı 61 bin 49’a çıktı.
4- ‘Corona’ önlemleri | Yurt dışından gelen gemiler kontrol edilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlarla temas sağlanacak.
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki seferlerini iptal etti
İnternetten başvuranlar için ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı
5- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 1508 artışla 22 bin 116’ya çıktı
Salgında can kaybı 1508 artışla 22 bin 116’ya yükseldi.
6- OPEC ve Rusya tarihin en büyük petrol üretim kesintisini onayladı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, corona virüsü salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretiminini rekor oranda düşürmeye karar verdi.
7- Adalet bakanı: Açık cezaevlerinde üç mahkum ‘corona’dan öldü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
‘İnfaz’da ikinci bölüm geçti: Bazı hükümlülere 31 Mayıs’a kadar izin
8- İzmir’de 266 sağlık çalışanı ‘corona’ya yakalandı: İki doktor yoğun bakımda
İzmir’de ‘corona’ testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 266’ya ulaştığı bildirildi.
9- Bilim Kurulu üyesi: ‘İki gün evde kaldık’ rehavetine kapılmamalıyız
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, 11 ve 12 Nisan’daki sokağa çıkma yasağının rehavet yaratmaması gerektiğini belirterek, önlemlerin yasak varmış gibi devam ettirilmesini istedi.
Havalimanı bölgesindeki ‘corona hastanesi’ inşaatında beton dökümüne geçildi
Sayılarla ‘corona’ günleri: En az 11 milyon kişi çalışmak üzere dışarı çıkmak zorunda
Yasak kalktı yurttaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe rafa kalktı
10- TÜSİAD başkanı: IMF paketi dışında kalırsak piyasa algısı aleyhimize dönebilir
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski “Önceki yıl yaşadığımız kriz sonrası tam acaba bahar mı geliyor derken doluya tutulduk diyebiliriz. Şimdi adeta bir süre kış uykusuna giriyoruz” dedi.
Profesör Pamuk: Türkiye ekonomisi salgına hazırlıksız yakalandı
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11- Güney Kore’de virüsün ‘yeniden aktive olduğu’ hasta sayısı artıyor
Güney Kore’de iyileşip virüsten arınan 116 kişinin daha corona testi pozitif çıktı. Önümüzdeki günlerde sıkı tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkede yeniden pozitif olan hastalar endişe yaratıyor.