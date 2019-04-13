Akşam Postası / 13 Nisan 2019

1. CHP, mazbata istiyor: İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’dur
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bir an önce verilmesini istedi.
2. CHP’li Erkek: Bakanlar YSK üyelerini arayarak baskı kuruyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yerel seçimler sonrası tartışmalı kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.
Soylu’dan ‘YSK üstünde baskı kuruyor’ diyen CHP’li Erkek için suç duyurusu
3. Gül: Hukuki süreç hızla tamamlanıp sonuçların açıklanması gerekirdi
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi internet sitesi aracılığıyla yerel seçimleri değerlendirerek, Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline getirmemek gerektiğini söyledi.
4. Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savruluyor, böyle dava adamı olunma
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ‘herkesin bir yere savrulmaya başladığını’ söyleyerek “Bu dava adamı olmak değil” dedi.
5. Bahçeli: İstanbul’da seçimin yenilenmesi çözüm olabilir
MHP lideri Bahçeli, İstanbul’da ‘usulsüz seçmen kaydı’ iddialarına ve hala kesinleşmeyen seçim sonucuna ilişkin, seçimin yenilenmesinin bir çözüm olarak düşünülebileceğini söyledi.
6. Sudan savunma bakanının darbe liderliği bir gün sürdü
Ordunun perşembe günü yönetime el koyduğu Sudan’da, ülkeyi iki yıl yönetip seçime götüreceğini açıklayan geçici askeri konseyin başkanı ve savunma bakanı Avad bin Avf görevden ayrıldı.
7. İsveç de Assange’ın iadesini isteyebilir: Tecavüz dosyası yeniden gündemde
ABD’den sonra İsveç de perşembe günü, yedi yıl kaldığı Ekvador’un Britanya Büyükelçiliği’nde tutuklanan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın iadesini isteyebileceğine dair bir adım attı.
8. Papağanı işkenceyle öldüren MasterChef yarışmacısına dava yok
Papağanına işkence yapan MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir’e dava açılmadı.