Akşam Postası / 13 Nisan 2018

1. Bakan ‘yüreklere su serpti’: Merak etmeyin, döviz ve petrol ‘dalgası’ bertaraf edilecek

Maliye Bakanı Ağbal, döviz ve petrol fiyatlarındaki artışla ilgili, “Merak etmeyin dalgalanmalar yatışacak. Geçici olan bu gelişmeler çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek” dedi.

2. Yedinci kez: OHAL’in uzatılmasına ilişkin tezkere haftaya Meclis’te

OHAL’in yedinci kez uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi, 18 Nisan Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

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3. 28 Şubat davası: Karadayı, Bir, Doğan ve Özkasnak’a müebbet

103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında, 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 68 sanık hakkında ise beraat karar verildi. Ölüm nedeniyle dört kişinin davası ise düştü.

4. Erdoğan, Putin ve Trump’la görüşmesini anlattı: Hava yumuşamış gibi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların ardından gerilen uluslararası siyasi ortamın yumuşamaya başladığı değerlendirmesini yaptı.

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5. ‘Dokunulmazlık fezlekesi’ni hatırlatan Kılıçdaroğlu: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten dört yıl sekiz aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği fezleke için “Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz” dedi.

6. ‘Endişeleri’ anlayan Ateizm Derneği: Deizm yükselişte, su yolunu buluyor

Ateizm Derneği, ‘deizm tartışması’nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yönelik, “Vatandaşlarını dini ve felsefi görüşleri nedeniyle hakarete varan boyutlardaki beyanatlarla dışlamaya, hor görmeye ve yok etmeye çalışan bu anlayışı esefle kınıyoruz” dedi.

7. Oyuncu Şevket Altuğ’un ‘uzaklaşma’ nedeni: Toplumun değerleri değişti, bu ortamda olamam

Oyuncu Şevket Altuğ, ekranlardan uzak kalma nedenini anlattı: “Türk toplumunun değerleri değişti, bu ortamda ben olamam.”

8. Eskişehir’de termik karşıtı ilk kazanım: Maden sahasına yargıdan iptal

Eskişehir’de kurulması planlanan Alpu Termik Santralı projesine kömür sağlaması amaçlanan Sevinç Kömür Ocağı hakkında verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararı, Alpu Termik Santralı hakkında verilen ‘ÇED Olumlu’ kararının da ‘sakatlanması’ anlamına geliyor.

9. Demirtaş: Hendek sayısını bilmiyordum, Kürt medyası konuşmalarımızı vermedi

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu ana davanın üçüncü duruşmasında savunma yaptı.

10. ETHA’dan bir editör ve iki muhabir gözaltına alındı

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) üç çalışanı gözaltına alındı.

11. Doğan Holding, şimdi de D&R’ı 440 milyon liraya Sabah grubuna satıyor

Doğan Holding, tüm hisseleri kendisinde bulunan Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.yi (D&R) Sabah ve atv’nin de sahibi olan Turkuvaz grubuna satmak için ön protokol imzaladığını açıkladı.

12. AKP kapıyı kapattı: ‘Yerel’de MHP ile ortak aday göstereceğimizi hiç sanmıyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel seçimde MHP ile ortak aday göstereceklerini ‘sanmadığını’ söyledi.

13. İmzalar atıldı: TCDD, Alman Siemens’ten 1 milyar 700 milyonluk hızlı tren alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 1 milyar 700 milyon liralık hızlı tren alımı için Alman firması Siemens ile sözleşme imzaladı.

14. RTÜK’ün AKP’li üyesi ‘büyük düşündü’: İnternete ehliyetle girilmeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) AKP kontenjanından seçilen üyesi Taha Yücel, “İnternete ehliyetle girilmeli” dedi.

15. Alpu’yu bekleyen ‘termik tehlike’: 3 bin 200 erken ölüm gerçekleşecek

Eskişehir’de kurulacak Alpu Termik Santrali’ne Greenpeace Akdeniz ve Yeşil Barış Hukuk Derneği’den itiraz geldi.

16. TTB, aşı reddine karşı uyardı: Salgınlar başlayabilir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde gündeme gelen ‘aşı reddi’ne karşı ‘Aşı Candır’ adlı bir kampanya başlattı. TTB’den yapılan açıklamada, “Ben çocuğumu aşı yaptırmayacağım” diyen aileler nedeniyle salgınların başlayabileceği savunuldu.

17. Gül’den ‘mesaj’: Troll merkezleri kuruluyor, mesajlarla dünya boğuluyor

Troll merkezlerinin kurulduğuna dikkat çeken 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Troll merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Gül ayrıca, enformasyon teknolojisindeki ilerlemelerle dünyanın daha şeffaf bir yer olduğunu da savundu.

18. Yazar Elif Şafak’tan 1974 Kars’ından fotoğrafa: Genç kızlarımız… Tarih bazen de geriye gider

Yazar Elif Şafak, Twitter’da paylaşılan 1974 Kars’ına ait, mini etekli genç kadınların geçit yaptığı bir fotoğrafa “Tarih her zaman ilerlemez işte, bazen de geriye geriye gider böyle” diye yorum yaptı.