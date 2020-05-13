Akşam Postası / 13 Mayıs 2020

1- Koca: Sekiz haftalık mücadele sonrasında riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin, virüsle mücadelede sekiz hafta içinde önemli yol kat ettiğinin altını çizerek, “Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz sekiz haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir” dedi.

2- ‘Corona’ Türkiye’de 58 can daha aldı: 1639 yeni vaka var, 2 bin 826 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 3 bin 952’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1639 yeni vakayla 143 bin 114’e çıktı.

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3- ‘Corona’ önlemleri | 10 bine yakın kişi yurtlarda karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 9 bin 647 vatandaşın karantinada olduğunu, 62 bin 593 vatandaşın ise evlerine gönderildiğini açıkladı.

4- Cari açık 4.9 milyar dolarla beklentileri aştı; rezerv kaybı 16.6 milyar dolar

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 923 milyon dolarla beklentilerin üstünde açık verdi. Beklenti Reuters’ın anketine katılan ekonomistlerde 4 milyar dolar, AA Finans’ın anketindeyse 3.6 milyar dolardı.

5- İçişleri, İmamoğlu’na 27 soruşturma başlatmış; başına AKP’li müfettişi koymuş

İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanı olduğu döneme ilişkin 25’i ihale, ikisi imarla ilgili toplam 27 konuda soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

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6- Canlı yayında ‘Kızların resimlerini de görüyoruz’ diyen profesör istifa etti

Gazi Üniversitesi’nde vekaleten dekanlık yapan Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti.

7- Soma davasında hüküm giyen mühendis, başka maden davasında bilirkişi yapıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada hapis cezası alan mühendis Fuat Ünal Aydın’ın Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili davada bilirkişi olarak atandığı ortaya çıktı.

8- ‘Corona’ günlüğü | İran’da can kaybı 50 artışla 6 bin 783’e çıktı

Can kaybı 50 artışla 6 bin 783’e yükseldi.