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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Mayıs 2020

1- Koca: Sekiz haftalık mücadele sonrasında riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin, virüsle mücadelede sekiz hafta içinde önemli yol kat ettiğinin altını çizerek, “Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz sekiz haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir” dedi.

2- ‘Corona’ Türkiye’de 58 can daha aldı: 1639 yeni vaka var, 2 bin 826 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 3 bin 952’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1639 yeni vakayla 143 bin 114’e çıktı.

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3- ‘Corona’ önlemleri | 10 bine yakın kişi yurtlarda karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 9 bin 647 vatandaşın karantinada olduğunu, 62 bin 593 vatandaşın ise evlerine gönderildiğini açıkladı

AVM’ye ilk gün 1.2 milyon kişi gitti: Yarısı İstanbul ve Ankara’da

Yeni kurallar: Yolcu otobüsü ve kuaförlerde görevlilere siperlik ile maske zorunlu

Otellerde ‘corona’ önlemleri: Sosyal mesafe, dezenfeksiyon, sağlık kontrolü

Eğitim bakanı: Okulların açılma tarihini bilimsel veriler söyleyecek

TÜBİTAK başkanı: Bazı aşılarda hayvan deneyine geçildi, müjdemiz olabilir

4- Cari açık 4.9 milyar dolarla beklentileri aştı; rezerv kaybı 16.6 milyar dolar

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 923 milyon dolarla beklentilerin üstünde açık verdi. Beklenti Reuters’ın anketine katılan ekonomistlerde 4 milyar dolar, AA Finans’ın anketindeyse 3.6 milyar dolardı.

Piyasada Türkiye’nin ‘swap’ arayışı takip ediliyor: Uzmanlara göre Fed ihtimali düşük

Sigarada vergi zammı

EBRD, Türkiye ekonomisinde yüzde 3.5 küçülme bekliyor

Hazine tam gaz borçlanıyor: Nisanda hedefi ikiye katladı, mayısta şimdiden aştı

5- İçişleri, İmamoğlu’na 27 soruşturma başlatmış; başına AKP’li müfettişi koymuş

İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanı olduğu döneme ilişkin 25’i ihale, ikisi imarla ilgili toplam 27 konuda soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

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6- Canlı yayında ‘Kızların resimlerini de görüyoruz’ diyen profesör istifa etti

Gazi Üniversitesi’nde vekaleten dekanlık yapan Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti.

7- Soma davasında hüküm giyen mühendis, başka maden davasında bilirkişi yapıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada hapis cezası alan mühendis Fuat Ünal Aydın’ın Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili davada bilirkişi olarak atandığı ortaya çıktı.

8- ‘Corona’ günlüğü | İran’da can kaybı 50 artışla 6 bin 783’e çıktı

Can kaybı 50 artışla 6 bin 783’e yükseldi.

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi “Ekonominin üzerine salgının ağırlığı çökerken, Türkiye döviz krizini önlemeye çalışıyor” başlıklı haberinde, ‘Ankara’nın Covid-19 krizi başlamadan aylar önce, lirayı güçlendirmek için döviz piyasasında milyarlarca dolar harcadığını’ yazdı. Sermaye kontrolü ya da IMF’yi tek çözüm olarak yorumladı.

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Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla tek dal sigaradan alınan asgari maktu vergiye zam yapıldı. Vergi zammının sigara fiyatını en az 1.5 lira yükseltmesi bekleniyor.

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