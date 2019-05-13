Akşam Postası / 13 Mayıs 2019

1- YSK’dan CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul başvurusuna ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini reddetti.

2- İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa başvurusuna jet hızıyla ret

İYİ Parti, sandık kurullarının kamu görevlilerinden oluşmadığı gerekçesiyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruda verilen ret kararının, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için YSK’ya sabah yaptığı başvuru reddedildi.

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3- CHP’li vekil: Venezüela YSK’sının ‘şaibeli’ başkanı dokuz bavulla İstanbul’a geldi

CHP, Venezüela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena’nın 2 Mayıs 2019’da dokuz bavulla İstanbul’a geldiğini öne sürdü. Lucena dünyada birçok ülkenin yaptırım uyguladığı ve seçimlere şaibe karıştırdığı iddiasıyla anılan bir isim.

4- İmamoğlu, kampanyanın ilk gününde 5 milyon lira bağış topladı

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyasında ilk gün 5 milyon lira destek toplandı.

5- İmamoğlu’na bağış yapınca bıçaklanmıştı: Erdoğan’ın ‘manevi kızı’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘manevi kızı’ olarak nitelediği kanser hastası Göknur Damat’ın CHP’nin İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağış kampanyasına katıldığını ilan etmesinden sonra bıçaklandığı ortaya çıktı.

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6- Yıldırım’dan seçim vaatleri: Su ve ulaşımda indirim

Yıldırım bir vatandaşın “Bu seçim neden iptal oldu?” sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt vermişti.

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım su tüketiminde ve öğrenci Akbil’inde indirim yapılacağını duyurdu.

7- Eski müsteşardan Hazine yorumu: Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için Merkez Bankası’nın (MB) 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmasını yorumlayan eski Hazine müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor” diye konuştu.

8- Albayrak ‘Işık büyüyor’ demişti: Borsa çöktü, dolar yine yükselişte

Borsada satış baskısıyla kayıplar yüzde 3’ü buldu. Kamu bankalarının döviz işlemlerinin de desteğiyle 5.95’e kadar gerilyen dolar/TL ise tekrar yükselişe geçti.

9- Morgan Stanley, Türkiye’nin 2019 büyüme görünümünü düşürdü

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley Türkiye’nin 2019 yılı için önceki tahmini yüzde 0.7 küçülme oranını yüzde 1.8 olarak revize etti. Kurumun Türkiye için 2020 yılına ilişkin tahmini ise yüzde 1.9 büyüme yönünde.

10- BAE’de dört petrol gemisine sabotaj

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir limanında bulunan dört ticari gemiye sabotaj düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının türü ve saldırganların kimliği veya arkasında hangi örgütün bulunduğu hakkında bilgi verilmedi. Suudi Arabistan ise saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve denize petrol sızmadığını açıkladı.