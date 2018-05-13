Akşam Postası / 13 Mayıs 2018

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1- Facianın dördüncü yılı: Aileler yaşlı gözlerle madenci şehitliğinde…

Manisa’nın Soma ilçesinde dört yıl önce bugün 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasında yaşamını yitirenler anıldı.

2- Bahçeli, Erdoğan’dan kabul görmeyen ‘af talebi’nin arkasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul görmeyen af talebinin arkasında durdu.

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3- TRT’nin adaleti: ‘Cumhur’a 37 saat, İYİ Parti’ye 9, SP ve HDP’ye ‘0’ dakika

17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermeyen kamu yayıncısı TRT, İYİ Parti’ye 9.5 dakika ayırdı. AKP-MHP ittifakınaysa 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrıldı.

4- ‘Temel reis’ sahaya indi: Saadet’in ilk mitingi binlerce kişiyle Sivas’ta

Saadet Partisi (SP), genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılımıyla 24 Haziran için ilk mitingini Sivas’ta yaptı.

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5- Demirtaş’a göre HDP oyları ‘kilit’ olacak: İttifakı tabuları yıkmak için istedik

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, diğer muhalefet partileriyle ittifak kurmayı baraj endişesi yüzünden değil, tabuları yıkmak için istediklerini söyledi.,

6- Erdoğan, Avrupa’daki ‘sandık güvenliği’nden endişeli: Çok iyi hakim olmamız lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki ‘sandık güvenliği’nden endişe ederek partililere çağrı yaptı.

7- İnternet kafedeki istismar suçlamasına 69 yaşındaki sanığa 15 yıl talebi

Erzurum’da 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçundan tutuksuz yargılanan 69 yaşındaki erkeğe 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8- ‘Terörle mücadele’ kapsamında: Avesta Yayınları’nın dokuz kitabı yasaklandı

Avesta Yayınları’nın dokuz kitabının mahkeme tarafından ‘terörle mücadele’ kapsamında toplatılmasına karar verildi.

9- DEİK başkanı: ‘Atilla davası’ndan dolayı ‘mecbur değilsen ABD’ye gitme’ diye algı var

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak “İş dünyasında şu anda şöyle bir algı var, ‘Halkbank davasında gördük, Hakan (Atilla) Bey’in başına böyle bir şey geldi. Neyin ne olacağı belli değil. Mecbur değilsen bu sıralar Amerika’ya gitme’. İş dünyasında böyle bir ürkeklik var” dedi.

10- Erdoğan faizi düşürmek için tarih verdi: 24 Haziran’dan sonra

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki tavrını sürdürürken “Bunun şekli 24 Haziran’dan sonra çok farklı şekilde gerçekleşecek” dedi.