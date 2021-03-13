Akşam Postası / 13 Mart 2021

1. Bilim Kurulu üyesinden mutant uyarısı: Virüs yükü düşük olandan bile bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüsün çok az sayıda virüs yüküyle de bulaşabildiğini söyleyerek uyardı.
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2. İstanbul’da 65 yaş üstü nüfusun üçte ikisi aşılandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstü kişilerin yüzde 68’inin aşılandığını açıkladı.
3. Danıştay’ın son kararı: ‘Andımız’ okutulmayacak
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘Andımız’ın okunmasını yasaklayan yönetmeliği iptal eden mahkeme kararını kaldırdı.
4. Araştırma: HDP’ye en mesafeli seçmenler hangi partide?
MetroPOLL araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, 5 bin 133 kişinin katılımıyla şubat ayında yapılan ‘Kararsızlar’ araştırmasının sonuçlarını Twitter hesabından yayınladı.
5. İnsan Hakları İzleme Örgütü: Kadınlara yönelik ‘slogan’ soruşturması durdurulsun
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün ardından atılan bir slogan nedeniyle kadınların gözaltına alınmasıyla ilgili çağrıda bulundu.
6. Mısırlı yetkili: İlişkilerde iyileşme için Türkiye egemenlik ilkesine saygı duymalı
Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
7. Yatırımcı Mobius’tan Türkiye yorumu: Kriz dönemi reform yapmak için mükemmel
Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mobius, ‘ekonomide reform paketi’nin zamanlamasını doğru bulduğunu belirterek, “Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu” dedi.
8. Genç kadın öldürüldü: Erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli gözaltında
Muğla’da Bensu Narlı (23), adlı kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
9. Amazon, LGBTİ kimliklerini ‘akıl hastalığı’ olarak nitelendiren kitapları satmama kararı aldı
Amazon, cinsiyet ya da cinsel kimlikleri akıl hastalığı olarak nitelendiren kitapları satmayacağını duyurdu.