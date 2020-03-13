Akşam Postası / 13 Mart 2020

1. Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan kişi sayısı beşe yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye dek beş kişiye corona virüsü tanısı konduğunu duyurdu.

2. Avrupa Komisyonu: Yunan-Türk sınırındaki sığınmacılar arasında ‘corona’lı yok

Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan’daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş coronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı” dedi.

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3. Konya’da ırkçı saldırı: ‘Siz buraya virüs mü getiriyorsunuz’ diye bıçakladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan corona virüsü tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

4. Kolonyada ihtiyacı karşılamak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun üç aylığına askıya alındığını açıkladı. Bu sayede yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak.

5. Suriye’de görevli iki uzman çavuş silah kaçakçılığından yakalandı

Suriye’de görevli iki uzman çavuşun, Kilis’teki Çıldıroba giriş kapısında yapılan kontrollerde, yanlarında bulunan bavul ve çantalarda uzun namlulu silahlar, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki uzman gözaltına alındı.

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6. Diyanet’ten ‘corona’ önlemi: Risk grubu cuma yerine evde öğle namazı kılabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, corona virüsü nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabileceğini duyurdu.

7. Muhtara ‘devlet büyüklerine hakaret’ten gözaltı

Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Muhtarı M. B., sosyal medya hesabından ‘devlet büyüklerine hakaret‘ ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

8. BeIN Sports’a çağrı: Süper Lig maçları şifresiz yayınlansın

Türkiye Spor Yazarları Derneği, BeIN Sports kanalının Süper Lig maçlarını şifresiz yayınlamasını talep etti.

9. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.

10. Savcılık, ‘Çingenelerle temas etmiyorum’ sözüne ceza istedi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı’nda bir görevliye hakaret eden kadına verilen beraat kararına itiraz etti.

11. İspanya’da ‘corona’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiİ

İspanya’da yeni tip corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün ‘olağanüstü hal‘ ilan edildi.