Akşam Postası / 13 Mart 2020

1. Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan kişi sayısı beşe yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye dek beş kişiye corona virüsü tanısı konduğunu duyurdu.
Kamu personelinin yurt dışına çıkışı ‘corona’ nedeniyle durduruldu
Sağlık Bakanlığı, ‘corona’ tedavisinde HIV ve sıtma ilaçlarını kullanacak
Otogarlara ‘corona’ akını
Cuma hutbesinde de gündem ‘corona’: Namaz sonrası tokalaşmayın
Spor bakanı: ‘Corona’ tatilinde evine dönen öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak
‘Corona’ nedeniyle metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş
2. Avrupa Komisyonu: Yunan-Türk sınırındaki sığınmacılar arasında ‘corona’lı yok
Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan’daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş coronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı” dedi.
3. Konya’da ırkçı saldırı: ‘Siz buraya virüs mü getiriyorsunuz’ diye bıçakladı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan corona virüsü tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.
4. Kolonyada ihtiyacı karşılamak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun üç aylığına askıya alındığını açıkladı. Bu sayede yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak.
5. Suriye’de görevli iki uzman çavuş silah kaçakçılığından yakalandı
Suriye’de görevli iki uzman çavuşun, Kilis’teki Çıldıroba giriş kapısında yapılan kontrollerde, yanlarında bulunan bavul ve çantalarda uzun namlulu silahlar, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki uzman gözaltına alındı.
6. Diyanet’ten ‘corona’ önlemi: Risk grubu cuma yerine evde öğle namazı kılabilir
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, corona virüsü nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabileceğini duyurdu.
7. Muhtara ‘devlet büyüklerine hakaret’ten gözaltı
Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Muhtarı M. B., sosyal medya hesabından ‘devlet büyüklerine hakaret‘ ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
8. BeIN Sports’a çağrı: Süper Lig maçları şifresiz yayınlansın
Türkiye Spor Yazarları Derneği, BeIN Sports kanalının Süper Lig maçlarını şifresiz yayınlamasını talep etti.
9. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.
10. Savcılık, ‘Çingenelerle temas etmiyorum’ sözüne ceza istedi
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı’nda bir görevliye hakaret eden kadına verilen beraat kararına itiraz etti.
11. İspanya’da ‘corona’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiİ
İspanya’da yeni tip corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün ‘olağanüstü hal‘ ilan edildi.