Akşam Postası / 13 Mart 2019

1. Boratav’dan öngörüler: YEP çöktü, küçülme sürecek, her an olumsuz sürprizler gelebilir

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye ekonomisi için 2018’in son çeyreğiyle başlayan küçülme eğiliminin yılın ilk yarısında da devam edeceğini tahmin ederken, “Her an olumsuz sürprizlerle karşılaşabiliriz” dedi.



2. Gloria Jean’s ve Hacı Sayid Baklavaları’ndan konkordato ilanı

Türkiye’nin tanınmış markalarından Hacı Sayid Baklavaları ve kahve zinciri Gloria Jean’s konkordato ilan etti.

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3. Pamukkale ‘iflas’, alacaklılar ‘devam’ dedi

İflasına karar verilen Pamukkale Turizm ile ilgili kritik karar, dün ilki yapılan alacaklılar toplantısında çıktı. Toplantıda, alacaklıların büyük bir bölümü, şirket faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı.

4. Bakan Pakdemirli: İthal edilecek patates üretimin yüzde üçü beşi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının ‘tedbir amaçlı‘ olduğunu söyledi.

5. Sivil toplum örgütleri: Kavala ve Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler, İzmir, Ankara ve Van baroları ve İnsan Hakları Derneği’nin de bulunduğu 20 sivil toplum örgütü ‘Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun derhal serbest bırakılması’ için ortak basın açıklaması yaptı.

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6. Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli

Mansur Yavaş CHP listesinden aday gösterilse de İYİ Parti tarafından destekleniyor. Anketlerde AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’nin önünde çıkıyor. (Fotoğraf: DHA)





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi.

7. Tanzimde 14 bin ton ürün satıldı: 6 bin tonu patates

Sebze ve meyvedeki fiyat artışlarını önlemek amacıyla yedi ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına 14 bin ton ürünün sevkiyatı yapıldı. En çok tedarik edilen ürün 5 bin 896 tonla patates.

8. Bu kez konu Venezüela: ABD dışişleri yine ‘Türkiye’ye yaptırım’ dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezüela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Ankara’nın Caracas’le ilişkilerine ‘mali yaptırımlar‘ bağlamında baktıklarını söyledi.

9. Türkiye raportörü: AB liderlerinin sessizliği Erdoğan’ın otoriterliğini körüklüyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupalı liderleri, insan hakları karşısında sessiz kalarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın otoriterliğini körüklemekle suçladı.

10. Erdoğan’ın ‘Ananı da al git’ dediği çiftçi: Ne zaman gelse hayatım zehir oluyor

2006 yılında başbakanken Mersin ziyareti sırasında Tayyip Erdoğan’a “Bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı” diye sorup “Ananı da al git” yanıtını alan çiftçi Mustafa Kemal Öncel isyan etti: “Tayyip bey Mersin’e ne zaman gelse, hayatım zehir oluyor. Ya gözaltı ya da polis ablukası, artık yeter.“

11. Yaşam kalitesi araştırması: İstanbul 231 şehir arasında 130’uncu

Uluslararası danışmanlık şirketi Mercer’in yaptığı ‘yaşam kalitesi araştırması’na göre, İstanbul 231 şehir arasında 130’uncu sırada yer aldı.



12. Tozlu tavan arasından çıktı: David Bowie’nin ‘Starman’ demosu 51 bin sterline alıcı buldu

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin en çok sevilen şarkılarından ‘Starman’in 48 yıllık demosu 51 bin sterline (yaklaşık 267 bin lira) alıcı buldu.