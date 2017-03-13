Akşam Postası / 13 Mart 2017

1- Hollanda başbakanı kararlı: Tehditler sürerken Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyiz
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyeceklerini açıkladı.
Hollanda’ya çifte nota verildi, yazılı özür istendi
Hollanda’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun
Hollanda’ya olası yaptırımlar masada: ‘Misliyle mukabele edilecek’
Kurtulmuş iddialı: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir
Hollanda-Türkiye krizinde NATO da devrede: Sakin olun
HDP ‘Reddedilen Türkiye değil AKP’ dedi: Lale çiğneyerek kimseyi kandıramazsınız
Saadet Partisi krize ‘şerh düştü’: Bakan Kaya’nın Hollanda’ya gitme ısrarı doğru değil
Yaptırımlar konuşulurken: Hollanda’yla ekonomik ilişkilerin kazanan tarafı Türkiye
Bahçeli’ye göre Avrupa’yı ‘korku sardı’: Esas neden referandum
2- Krizde Avrupa Birliği cephesi
Hollanda’yla krizde itidal çağrıları Ankara’da kabul görmedi: Neofaşist uygulamalar var
AB Hollanda’ya toz kondurmadı: Türkiye abartılı ifade ve hamlelerden kaçınmalı
Türkiye ‘sığınmacı kozu’nu gösterdi: Karadan geçişler konusu tekrar değerlendirmeli
AB anayasa değişikliğini mercek altına alacak
3- Krizde Almanya cephesi
Merkel’den Hollanda’ya tam destek
Alman Maliye Bakanı Schaeuble: Tek isteğimiz Türkiye’nin sağduyuya dönmesi
Almanya’da hükümet ortağından çağrı: İncirlik’teki askerlerimizi çekelim
Alman içişleri bakanı Türk yetkililere ‘sınır çizdi’
Almanya’da çifte vatandaşlığın iptali gündemde: ‘Erdoğan rejiminden koruyamıyor’
4- AB anayasa değişikliğini mercek altına alacak
Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de olası bir anayasa değişikliğini, ‘bir aday ülkenin yükümlülükleri’ çerçevesinde değerlendireceğini bildirdi.
5- AGİT gözlemci gönderiyor: ‘Hayır’cılara baskı arttı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa referandumu için yürütülen ‘Hayır’ kampanyasına yönelik kısıtlama ve engellerin arttığını belirterek, Türkiye’ye gözlemci göndereceğini açıkladı.
6- Otobüste tacize emsal karar: Sarkıntılık değil cinsel saldırı, altı yıl altı ay hapis
İstanbul’da bir otobüste meydana gelen cinsel tacize ilişkin davada mahkeme mağdurun toplu taşımaya binme özgürlüğünün kısıtlandığına karar vererek, saldırgana cinsel saldırı suçundan altı yıl altı ay hapis cezası verdi.
7- Boğaziçi hocaları ihraçlara karşı ses verdi: Akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, iki mesai arkadaşlarının ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı için ihraç edilmesini protesto etti.
8- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Sosyal medya paylaşımına tutuklama
Tekirdağ’da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.
9- İsviçre’nin Blick gazetesi de ‘söz aldı’: Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘Hayır’ deyin
Türkiye’nin, hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermeyen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilim tırmanırken, İsviçre’nin bulvar gazetesi Blick, ülkedeki Türk vatandaşlarına Türkçe seslenerek referandumda ‘Hayır’ oyu verme çağrısında bulundu.
10- ‘Aleyna Tilki’ye aşığım’ deyip aranjör Emrah Karaduman’ı bıçaklayan adam tutuklandı
Aranjör Emrah Karaduman ve şoförünü Eskişehir’de bıçaklayıp serbest bırakılan saldırgan, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
11- Yeni Akit, Hollanda’nın ‘sonunu getirdi’: Tamamı sular altında kalacak
Hükümete yakınlığı ve provoktif haberleriyle bilinen Yeni Akit, Türkiye ile kriz yaşayan Hollanda’nın sular altında kalarak yok olacağını öne sürdü.
12- Le Pen ‘eksik kalmadı’: Başka demokrasilerin reddettiği görüşleri neden kabul edelim?
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, Türkiye’den siyasetçilerin Fransa’da propaganda yapmasının yasaklanması çağrısında bulundu.
13- UNICEF: 2016 Suriyeli çocuklar için en kötü yıl oldu, en az 652 çocuk hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye’de en fazla çocuk hakkı ihlalinin 2016’da yapıldığını ve bir önceki yıla göre öldürülen çocuk sayısının yüzde 20 arttığını bildirdi.