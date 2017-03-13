Akşam Postası / 13 Mart 2017

1- Hollanda başbakanı kararlı: Tehditler sürerken Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

2- Krizde Avrupa Birliği cephesi

3- Krizde Almanya cephesi

4- AB anayasa değişikliğini mercek altına alacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de olası bir anayasa değişikliğini, ‘bir aday ülkenin yükümlülükleri’ çerçevesinde değerlendireceğini bildirdi.

5- AGİT gözlemci gönderiyor: ‘Hayır’cılara baskı arttı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa referandumu için yürütülen ‘Hayır’ kampanyasına yönelik kısıtlama ve engellerin arttığını belirterek, Türkiye’ye gözlemci göndereceğini açıkladı.

6- Otobüste tacize emsal karar: Sarkıntılık değil cinsel saldırı, altı yıl altı ay hapis

İstanbul’da bir otobüste meydana gelen cinsel tacize ilişkin davada mahkeme mağdurun toplu taşımaya binme özgürlüğünün kısıtlandığına karar vererek, saldırgana cinsel saldırı suçundan altı yıl altı ay hapis cezası verdi.

7- Boğaziçi hocaları ihraçlara karşı ses verdi: Akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, iki mesai arkadaşlarının ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı için ihraç edilmesini protesto etti.

8- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Sosyal medya paylaşımına tutuklama

Tekirdağ’da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

9- İsviçre’nin Blick gazetesi de ‘söz aldı’: Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘Hayır’ deyin

Türkiye’nin, hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermeyen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilim tırmanırken, İsviçre’nin bulvar gazetesi Blick, ülkedeki Türk vatandaşlarına Türkçe seslenerek referandumda ‘Hayır’ oyu verme çağrısında bulundu.

10- ‘Aleyna Tilki’ye aşığım’ deyip aranjör Emrah Karaduman’ı bıçaklayan adam tutuklandı

Aranjör Emrah Karaduman ve şoförünü Eskişehir’de bıçaklayıp serbest bırakılan saldırgan, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

11- Yeni Akit, Hollanda’nın ‘sonunu getirdi’: Tamamı sular altında kalacak

Hükümete yakınlığı ve provoktif haberleriyle bilinen Yeni Akit, Türkiye ile kriz yaşayan Hollanda’nın sular altında kalarak yok olacağını öne sürdü.

12- Le Pen ‘eksik kalmadı’: Başka demokrasilerin reddettiği görüşleri neden kabul edelim?

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, Türkiye’den siyasetçilerin Fransa’da propaganda yapmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

13- UNICEF: 2016 Suriyeli çocuklar için en kötü yıl oldu, en az 652 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye’de en fazla çocuk hakkı ihlalinin 2016’da yapıldığını ve bir önceki yıla göre öldürülen çocuk sayısının yüzde 20 arttığını bildirdi.