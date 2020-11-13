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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Kasım 2020

1. Son 24 saat: 3 bin 45 yeni hasta, 93 can kaybı; 2 bin 10 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 3 bin 45 oldu. Bir günde 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişi iyileşti.

Avrupa Yoğun Bakım Derneği’nden remdesivir uyarısı

Bilim Kurulu üyesi: Tek bir aşıyı tüm ülkeye yapma şansı olmaz; karma uygulanır

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Rapor: Covid-19 nedeniyle 368 işçi hayatını kaybetti, yaş ortalaması 51

THY: Kısıtlama nedeniyle seyahat edemeyecek 65 yaş ve üstü yolcular biletlerini iade edebilir

Danimarka’dan sonra Yunanistan’da da vizon çiftliğinde Covid 19 tespit edildi

2. Erdoğan’dan hem ekonomi hem hukuk reformu vaadi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi” diyerek ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulundu; istikrar vurgusu yaptı.

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Erdoğan: Hep söylerim ya kuru ve sulu… bunlardan kurtulmak lazım

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3. HSK, Kavala’yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden hakimlerin listesini istedi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), işadamı Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istediği bildirildi.

HSK’nın Kavala yazısı ‘rutin’ işlemmiş: Terfi çalışması için

4. Adnan Oktar için 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ davasında Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi istendi.

5. Kılıçdaroğlu, Böcek’i ziyaret etti: Sağlığı iyi, kısa sürede taburcu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kısa süre içinde taburcu olacağını söyledi.

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6. Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi

ABD’li seçim güvenliği yetkilileri, başkan Donald Trump’ın ‘seçimin hileli olduğunda dair iddialarını’ reddederek, 2020 başkanlık seçiminin ‘Amerikan tarihinde en güvenli seçim’ olduğunu söyledi.

7. 2’nci Dünya Savaşı sırasında düşürülen tahliye bileziği metal dedektörle bulundu

Fotoğraf: BBC

Britanya’da, 2’nci Dünya Savaşı sırasında, güvenli bir yerde olması için annesiyle Bristol’dan anneanne ve dedesinin yanına giden bebeğin kaybettiği tahliye bileziği metal dedektörle arama yapan biri tarafından bulundu.

8. Polis, kaza yapıp kaçan sürücünün izini altı yaşındaki çocukların çizdiği resimlerle sürüyor

Almanya’nın Hamm kentinde polis, yolda bariyere çarpıp kaçan sürücünün izini kazaya tanık olan altı yaşındaki dört çocuğun çizdiği resimlerle sürüyor.

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Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berke Özenç, toplantı gösteri yürüyüşlerine fiili müdahalelerden dolayı yaratılan caydırıcı etki sonucunda sosyal medyada görüşlerini ifade etme tercihinin arttığını söyledi, valilere tanınan yetkinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

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