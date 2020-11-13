Akşam Postası / 13 Kasım 2020

1. Son 24 saat: 3 bin 45 yeni hasta, 93 can kaybı; 2 bin 10 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 3 bin 45 oldu. Bir günde 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişi iyileşti.

2. Erdoğan’dan hem ekonomi hem hukuk reformu vaadi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi” diyerek ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulundu; istikrar vurgusu yaptı.

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3. HSK, Kavala’yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden hakimlerin listesini istedi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), işadamı Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istediği bildirildi.

4. Adnan Oktar için 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ davasında Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi istendi.

5. Kılıçdaroğlu, Böcek’i ziyaret etti: Sağlığı iyi, kısa sürede taburcu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kısa süre içinde taburcu olacağını söyledi.

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6. Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi

ABD’li seçim güvenliği yetkilileri, başkan Donald Trump’ın ‘seçimin hileli olduğunda dair iddialarını’ reddederek, 2020 başkanlık seçiminin ‘Amerikan tarihinde en güvenli seçim’ olduğunu söyledi.

7. 2’nci Dünya Savaşı sırasında düşürülen tahliye bileziği metal dedektörle bulundu

Fotoğraf: BBC

Britanya’da, 2’nci Dünya Savaşı sırasında, güvenli bir yerde olması için annesiyle Bristol’dan anneanne ve dedesinin yanına giden bebeğin kaybettiği tahliye bileziği metal dedektörle arama yapan biri tarafından bulundu.

8. Polis, kaza yapıp kaçan sürücünün izini altı yaşındaki çocukların çizdiği resimlerle sürüyor

Almanya’nın Hamm kentinde polis, yolda bariyere çarpıp kaçan sürücünün izini kazaya tanık olan altı yaşındaki dört çocuğun çizdiği resimlerle sürüyor.