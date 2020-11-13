Akşam Postası / 13 Kasım 2020

1. Son 24 saat: 3 bin 45 yeni hasta, 93 can kaybı; 2 bin 10 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 3 bin 45 oldu. Bir günde 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişi iyileşti.
Avrupa Yoğun Bakım Derneği’nden remdesivir uyarısı
Bilim Kurulu üyesi: Tek bir aşıyı tüm ülkeye yapma şansı olmaz; karma uygulanır
BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin: Evet, aşımız bu salgını bitirebilir
İstanbul’da pazarlarda sigara yasağı
Rapor: Covid-19 nedeniyle 368 işçi hayatını kaybetti, yaş ortalaması 51
THY: Kısıtlama nedeniyle seyahat edemeyecek 65 yaş ve üstü yolcular biletlerini iade edebilir
Danimarka’dan sonra Yunanistan’da da vizon çiftliğinde Covid 19 tespit edildi
2. Erdoğan’dan hem ekonomi hem hukuk reformu vaadi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi” diyerek ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulundu; istikrar vurgusu yaptı.
Erdoğan: Hep söylerim ya kuru ve sulu… bunlardan kurtulmak lazım
Albayrak’ın ardından: AKP’de hava değişimi, ekonomide normalleşme adımları
‘Acı reçete’ ortaya çıkmaya başladı: Zamlar ötelenmeden uygulanacak
3. HSK, Kavala’yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden hakimlerin listesini istedi
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), işadamı Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istediği bildirildi.
HSK’nın Kavala yazısı ‘rutin’ işlemmiş: Terfi çalışması için
4. Adnan Oktar için 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi
‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ davasında Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi istendi.
5. Kılıçdaroğlu, Böcek’i ziyaret etti: Sağlığı iyi, kısa sürede taburcu olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tanısıyla tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kısa süre içinde taburcu olacağını söyledi.
6. Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi
ABD’li seçim güvenliği yetkilileri, başkan Donald Trump’ın ‘seçimin hileli olduğunda dair iddialarını’ reddederek, 2020 başkanlık seçiminin ‘Amerikan tarihinde en güvenli seçim’ olduğunu söyledi.
7. 2’nci Dünya Savaşı sırasında düşürülen tahliye bileziği metal dedektörle bulundu
Britanya’da, 2’nci Dünya Savaşı sırasında, güvenli bir yerde olması için annesiyle Bristol’dan anneanne ve dedesinin yanına giden bebeğin kaybettiği tahliye bileziği metal dedektörle arama yapan biri tarafından bulundu.
8. Polis, kaza yapıp kaçan sürücünün izini altı yaşındaki çocukların çizdiği resimlerle sürüyor
Almanya’nın Hamm kentinde polis, yolda bariyere çarpıp kaçan sürücünün izini kazaya tanık olan altı yaşındaki dört çocuğun çizdiği resimlerle sürüyor.