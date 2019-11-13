Akşam Postası / 13 Kasım 2019

1- ORC: Erdoğan’a güvenenlerin oranı yüzde 53.9, ‘AKP’ye oy veririm’ diyenler yüzde 32.7

ORC araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre katılımcıların yarısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini belirtirken, yüzde 32.7’lik kesim bu pazar genel seçim olsa oyunu AKP’ye vereceğini söyledi.

2- Eski milletvekili Sakık: HDP tüm belediyelerden çekilmeli

Eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, bugün dört HDP’li belediyeye daha kayyım atanmasının ardından tüm HDP’li belediyelere çekilme önerisinde bulundu.

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3- Yazar Ahmet Altan yeniden tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınan gazeteci-yazar Ahmet Altan tutuklandı.

4- MEB’den, öğrencilerin Atatürk posteri önünde secdeye vardığı okula soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında, öğrencilerin Atatürk’ün posteri önünde secdeye vardığı anları yansıtan görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine soruşturma başlattı.

5- Fransa 11 IŞİD şüphelisini Türkiye’den geri alacak

Fransa, Türkiye’deki 11 IŞİD şüphelisini geri alacağını açıkladı.

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6- CHP’li vekil, ‘Ölmek üzere’ dediği Ergene’nin suyuyla komisyona geldi: Koklayın bakalım

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe toplantısına Ergene Nehri’nden aldığı iki su örneğini getirip isyan etti: “Hani Ergene’yi temizlemek çocuk oyuncağıydı, bir koklayın bakalım.”

7- İmamoğlu, yeni tasarıyı değerlendirdi: Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, boğazdaki kıyıların hükümetin kontrolüne geçmesine dair kanun tasarısını “Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır” sözleriyle yorumladı.

8- Kaftancıoğlu’ndan sonra İYİ Parti İstanbul il başkanının da koruma kararı kaldırıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘koruma kararı’ İçişleri Bakanlığı’nca kaldırıldı.

9- RTÜK’ten ‘intihar haberi’ içtihadı: Özendirici etkisi unutulmamalı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen intiharların medyada nasıl haberleştirilebileceğine dair bir bilgilendirme yayınlandı.

10- Diyanet, ‘295 bin lira’ya açıklık getirdi: Sadece kısa filmlere ödemedik

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası’nda hazırlanan kısa filmlere 295 bin lira ödediğine dair haberlerin ardından yayınladığı açıklamasında, paranın yalnızca filmler için harcanmadığını bildirdi.

11- İzmir’de çifte silahla ev basıp dört akrabasını öldürdükten sonra teslim oldu

İzmir’in Kiraz ilçesinde Murat A. (35), evini bastığı akrabası İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.’yı (36) av tüfeği ve tabancayla vurarak öldürdü.

12- İş arkadaşları engelli genci ‘şaka yapıyoruz’ diye streç filme sarıp dövdü, taciz etti

İzmir’de yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen A.H. (18), iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra dövüldü. Bu kişiler, A.H.’nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulunurken başka bir çalışan yaşananları telefonla kaydetti.

13- Venedik sular altında: İki kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: Reuters

İtalya’nın en çok turist çeken kentlerinden Venedik aşırı yağış ve selin etkisiyle üzerine kurulu olduğu kanallardaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Kentin belirli bölgelerinde su seviyesinin 1.87 metreye ulaştığı, bunun 1966’da ölçülen 1.94 metreden sonraki en yüksek su seviyesi olduğu açıklandı.

14- Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

Ayasofya Müzesi’nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya’da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında ‘Hayasızca haraketlerde bulunmak’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

15- İsrail’in Gazze saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

16- Yüzde 40’a yakın düşüş: Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek karı 1 milyar lira

Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.2 düşüşle 1 milyar 30 milyon liraya geriledi. Karın azalmasında net faiz gelirlerindeki düşüş ve artan ticari zararın da etkisi olduğu belirtildi.