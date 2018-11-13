Akşam Postası / 13 Kasım 2018

1- Erdoğan: Trump, ‘Halkbank işi niye uzadı, talimat vereceğim’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine Halkbank’a ceza kesilmesi konusunda “Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? Döner dönmez talimat vereceğim” dediğini öne sürdü.

2- Denetçiler: Türkiye, AB’nin Suriyeli mülteci yardımına dair verileri paylaşmıyor

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’ye mültecilerin Avrupa’ya geçişini engellemek için gönderdiği fonun kullanımıyla ilgili talep ettiği belgelere ilk kez ulaşamadığını açıkladı.

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3- Mısıroğlu, Diyanet başkanını ‘şeyhülislam’ sanıyor: Beni ziyareti tarihi hadise

Atatürk’e karşı düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ‘şeyhülislam’ diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini ‘tarihi bir hadise’ olarak yorumladı.

4- Bu da oldu: İmam cami kürsüsünde AKP’den adaylığını ilan etti

Samsun’un Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca’nın AKP’den belediye başkanlığına aday adaylığını cami kürsüsünden ilan ettiği ortaya çıktı.

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5- HDP Eş Başkanı Buldan ve üç vekil hakkında ‘terör’ fezlekesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve üç milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.

6- ‘Cumhur’ yargıda: AKP ve MHP’ye yakın üç isim bir günde Yargıtay’a atandı

Dünkü atamalarla mesleğe yeni başlayan hakim ve savcılardan 11’i, bugün yapılan ikinci atamayla Yargıtay hakimliğine getirilirken, bu isimlerden ikisi MHP, biriyse AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekti.

7- Kılıçdaroğlu’na 130 bin liralık ‘Man’ cezası daha: Toplamı 1 milyon 140 bini buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası iddiaları’ nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

8- Metropoll: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25

Araştırma şirketi Metropoll seçim anketi yayınladı. Ekim ayında yapılan ankete göre ham oy dağılımı şöyle: AKP yüzde 34.1, CHP yüzde 21.3, MHP, yüzde 10.3, HDP yüzde 8.3, İYİ Parti yüzde 7.7. Ankete katılanların yüzde 21.1’i ise kararsız.

9- CHP’li Öztürk Yılmaz: ‘Arapça ezan okunmasın’ diyene ilk ben karşı çıkarım

Türkçe ezan istemesinin ardından partisi tarafından disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Arapça ezan okunmasın” demediğini söyledi.

10- İSO başkanı: Bu faiz oranlarıyla mevcut durum sürdürülemez

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mevcut faiz oranlarıyla Türkiye’nin ‘yeni yatırım yapmanın ötesinde mevcut hali bile sürdürmesinin mümkün olmadığını’ söyledi.

11- Kararname çıktı: 10 bin bekçi daha alınıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin bekçi kadrosu daha oluşturuldu.

12- Kaşıkçı cinayeti sonrası İstanbul’dan telefon: Patronunuza söyleyin, iş bitti

New York Times gazetesi, Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye’ye gelen 15 kişi arasında bulunan bir Suudi görevlinin cinayetten sonra yaptığı telefon görüşmesinde “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi” dediğini iddia etti.

13- Bakandan kırmızı et sorununa çözüm: Az yiyin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘balık Ankara’da da yenir’ temalı festivalde “Eti biraz daha az yersek bu iş çözülecek. Diyetisyenler de bunu öneriyor” dedi.

14- Akşener protestocularına bir dava bir takipsizlik: Tehdit var, suç yokmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i evinin önünde protesto eden 16 şüpheli hakkında ‘tehdit’ suçundan beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheliler güvenlik görevlileri gelmeden uzaklaştığı için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan yürütülen soruşturmadaysa takipsizlik kararı verildi.

15- Trump’tan Macron’a salvolar: Biz olmasak Almanca konuşuyordunuz

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındadaki ‘Avrupa ordusu’ tartışması hız kesmeden devam ediyor.

16- Atatürk heykeline çıkıp ‘Babam’ diyen şahsa linç girişimi

Adıyaman’da Atatürk heykeline çıkan ve madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir yurttaşa linç girişiminde bulunuldu.

17- Kürşat Bumin hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti.