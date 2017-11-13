Akşam Postası / 13 Kasım 2017

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1- Altanlar ve Ilıcak’ın tutukluk halinin devamına karar verildi

‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasının bugün görülen üçüncü duruşmasında yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşmada savunma yapan Ahmet Altan, “Savcının bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım” dedi. Mehmet Altan ise yasada ‘subliminal mesaj’ diye bir suç olup olmadığını sordu.

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Nazlı Ilıcak da “İslamî cumhuriyet kurmak için bir darbeye hizmet etmem imkansız” savunmasını yaptı.

2- Halepçe depreminin bilançosu ağırlaşıyor: En az 348 ölü, 6 bin 600’ü aşkın yaralı

7,3 büyüklüğündeki depremin Irak ve İran’da yarattığı yıkım sabah saatlerinde ortaya çıkmaya başladı. Merkez üssü Irak’ın Halepçe kenti olarak tespit edilen depremde çoğu İran’da en az 348 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 600’ü aşkın yakın yaralı var. Sayılar artabilir. Binlerce ev hasarlı.

3- Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi: Rusya ve YPG ‘resmen’ protokol imzaladı

YPG, Suriye’deki IŞİD’lilerin eş ve çocuklarından oluşan 42 Rus vatandaşını Rusya’ya teslim etti. ‘Teslimat’ için basın toplantısı düzenlendi ve Rus generalle ‘resmi protokol’ imzalandı.

4- Erdoğan’dan Putin ve Trump’a: Askeri çözüm olmuyorsa, çekin askerinizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Suriye’de sorun askeri olarak çözülmez’ görüşünde uzlaşan ABD ve Rusya liderlerine: “Madem öyle çeksinler askerlerini.”

5- Erdoğan: S-400 anlaşması tamam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun çekinceli baktığı Rusya’da S-400 tedariki için, “Anlaşma tamam” dedi.

6- Erdoğan şaşırttı: Kahraman’ın adaylığını yeni öğrendim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman’ın yeniden TBMM başkanlığına adaylığı için “Ben de yeni öğrendim” dedi.

7- Ankara Cumhuriyet davasında AİHM’e savunma gönderdi: ‘FETÖ’yle ilişkili; darbeci

Ankara, Cumhuriyet gazetesi yazarları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan dava başvurusunun reddedilmesini istedi. Hükümet, 15 Temmuz sonrası alınan önlemleri ‘gerekli ve orantılı’ diye tanımlayıp AİHM’i bu durumu dikkate almaya çağırdı.

8- Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’den tutuklu eski danışmanına 15 yıl istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un 15 yıla kadar hapsi istendi.

9- AB safları sıklaştırıyor: 23 ülke savunma anlaşması imzaladı

Fransa, Almanya ve 21 Avrupa Birliği (AB) ülkesi daha, bugün savunma alanında daha sıkı işbirliği için anlaşma imzaladı.

10- Washington Post yazısı: Erdoğan ABD’den taviz koparmak için yalana başvuruyor

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta yayınlanan bir yazıda, Türkiye’de hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirilen ABD’li uzman Henri Barkey’ye yönelik suçlamalara gönderme yapılarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’den taviz koparmak için yalana başvurduğu savunuldu.

11- ‘Şeyma Subaşı operasyonu’: Üç kişi gözaltında, bir kişi aranıyor, 15 kişi sırada

Televizyoncu Acun Ilıcalu’nın eşi Şeyma Subaşı’na sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği suçlamasıyla üç kişi gözaltına alındı. Yurt dışına çıkan şüphelilerden biri için Interpol devreye sokuluyor. 15 kişi hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

12- Anıtkabir: 10 Kasım’da 920 bin ziyaretçi; 2017 şimdiden ‘rekor yılı’ oldu

Artan Atatürk sevgisi rakamlara yansıdı: 10 Kasım’da Anıtkabir’i 920 bin kişi ziyaret etti. Böylece 10.5 aylık rakamlarla 2017 yılı şimdiden Anıtkabir’in en çok ziyaret edildiği yıl olmayı garantiledi.

13- Demirtaş’ın eşi: Tutuklanacağını biliyordu, yurt dışına çıkma önerisini reddetti

Tutuklu HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşinin tutuklanacağını önceden bildiğini belirterek, “Birçok arkadaşı yurt dışına gidip kalmasını önermesine rağmen kabul etmedi” dedi.

14- PISA direktörü: Türk öğrencilerin iyi olduğu alanlar artık daha önemsiz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, “Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz” dedi.

15- Türkeş’in memleketindeki MHP’li belediye başkanı istifa etti: Genel merkezin iktidar kaygısı yok

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin MHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti.

16- Üçüncü havalimanı inşaatına yeni maden izni: 107 bin ağaç daha kesilecek

İstanbul’da yapımı süren üçüncü havalimanının inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağını üç katına çıkarma talebi kabul edildi. 107 bin ağaç daha kesilecek.

17- Naim Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesi sürüyor

Karaciğer nakli olan 50 yaşındaki eski Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.