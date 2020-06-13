Akşam Postası / 13 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 1459 kişiye ‘corona’ tanısı, 14 can kaybı; 985 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1459 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 14 kişi hayatını kaybetti, 985 kişi iyileşti.
CHP Genel Merkezi’nde bir kişide ‘corona’ çıktı
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2. Demirtaş: ‘Millet ittifakı’nda değiliz, HDP’ninki ortak akıl çağrısı
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin ‘millet ittifakı’nın bir parçası olmadığını belirterek, HDP’nin ittifak çağrısının ‘ortak akıl’ çağrısı olduğunu dile getirdi.
3. Malatya’da yük trenleri çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, üç yaralı
Malatya’da iki yük treninin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
4. Edirne’de HDP’nin eylemi öncesi üç günlük yasak
Edirne Valiliği, HDP’nin eylemi öncesi kentte üç gün boyunca etkinlikleri yasakladı.
5. Ankara’da belediyenin kampanyasında tüm su borçları ödendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi herkesin su faturaları ödendi.
6. Üyelerden RTÜK Başkanı Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine tepki
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Okan Konuralp tepki göstererek atamanın doğru olmadığını belirtti.