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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 1459 kişiye ‘corona’ tanısı, 14 can kaybı; 985 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1459 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 14 kişi hayatını kaybetti, 985 kişi iyileşti.

CHP Genel Merkezi’nde bir kişide ‘corona’ çıktı

Antikor testleri başladı: 20 Haziran’da İstanbul’daki bağışıklık oranı belli olacak

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2. Demirtaş: ‘Millet ittifakı’nda değiliz, HDP’ninki ortak akıl çağrısı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin ‘millet ittifakı’nın bir parçası olmadığını belirterek, HDP’nin ittifak çağrısının ‘ortak akıl’ çağrısı olduğunu dile getirdi.

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3. Malatya’da yük trenleri çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, üç yaralı

Malatya’da iki yük treninin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

4. Edirne’de HDP’nin eylemi öncesi üç günlük yasak

Edirne Valiliği, HDP’nin eylemi öncesi kentte üç gün boyunca etkinlikleri yasakladı.

5. Ankara’da belediyenin kampanyasında tüm su borçları ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi herkesin su faturaları ödendi.

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6. Üyelerden RTÜK Başkanı Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Okan Konuralp tepki göstererek atamanın doğru olmadığını belirtti.

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Yolları Türkiye’den geçen İranlılar

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Babacan: Katar’la alınan nefes geçici, kurda ikinci dalga gelebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası (MB) ve TÜİK gibi kurumların talimatla iş yaptığını, Türkiye’den parasını çıkarana ‘vatan haini’ diyerek sonuç alınamayacağını belirterek, birkaç adım sonrasının sermaye kontrolü olabileceğini ifade etti.

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