Akşam Postası / 13 Haziran 2019

1- İdlib’de TSK’ya 35 havan atışı: Üç asker hafif yaralandı

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetindeki gözlem noktalarından birine dün gece havan topu atışlarıyla düzenlenen yoğun saldırıda üç asker hafif yaralandı.

2- Dışişleri’ne göre İdlib’de ateşkes sağlanmadı: Rusya’nın baskı kurması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus haber ajanslarında yer alan İdlib’de ateşkes sağlandığı açıklamasına rağmen ateşkesin sağlanamadığını söyledi.

Reklam

3- Rusya: TSK’ya saldıran militanları vurup yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Rus uçaklarının Suriye’nin İdlib vilayetinde dün gece TSK’ya saldıran militanlara dört hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

4- Çavuşoğlu’ndan Shanahan mektubuna: Kimse Türkiye’ye ultimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini aldığını ve bunların Türkiye’ye konuşlanacağını belirterek, Türkiye’nin mektuplarla, aldığı kararlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.

5- İsrail: S-400 krizi bize yarayacak, F-35 programındaki payımız artacak

İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Eli Ben Dahan ABD-Türkiye arasındaki S-400 krizinin ABD-İsrail bağlarını güçlendireceğini ve İsrail’in F-35 programındaki payını arttıracağını söyledi.

Reklam

6- Erdoğan’ın ‘S-400’de işi bitirdik’ açıklamasının etkisiyle kur yükselişte

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik artan endişeler ve küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle dolar/TL yükseldi.

7- ABD ile gerginlik sonrası dolar/TL 5.90’ın üzerini gördü

Fotoğraf: Reuters

Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin Türkiye’nin en yetkili ağızlarından yapılan açıklamalar sonrası ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik artan endişelerle dolar/TL 5.90’ın üzerine çıktı.

8- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Bir ay önce öldüresiye dövülen gazeteci hapse giriyor

Fotoğraf: Twitter

Geçen ay evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim bugün cumhurbaşkanına hakaretten cezaevine giriyor.

9- Boşnaklara hakaret davası: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hakkındaki zorla getirme kararına rağmen ilk duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı’nın bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

10- Ekran düellosunun formatı: İki adaya 15’i ortak 18 soru

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İmamoğlu-Yıldırım tartışmasında adaylara 15’i ortak 18 soru sorulacağını ve soruların ne olacağının tamamen moderatör İsmail Küçükkaya’nın inisiyatifinde olduğunu açıkladı.

11- İmamoğlu: 24 saat toplu taşıma olacak; Olimpiyat Stadı güneş enerjisi üretecek

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da seçildiği takdirde kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetlere son vereceğini, dar gelirliler için sosyal konut inşa edileceğini söyledi.

12- İmamoğlu: BBC’ye ‘God knows’ demiştim; size de ‘Allah bilir’ diyeyim

Fotoğraf: CHP

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart sonrasında BBC Türkçe’nin kendisine yönelttiği, 2023’te cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair sorusuna verdiği, “Allah bilir” yanıtı anımsatılınca, “Onlara, ‘God knows’ demiştim size de yine ‘Allah bilir’ diyeyim” dedi.

13- Üniversiteli kamu işçilerinin statü isyanı: İlkokul mezunu müdür var, yükselemiyoruz

Kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS, İş Beceri Değerlendirmesi ve mülakat gibi aşamalardan geçerek giren üniversite mezunlarının 4857 sayılı kanun nedeniyle ‘memur’ statüsü yerine ‘vasıfsız işçi’ statüsünde görünmesi mağduriyete neden oluyor.

14- Umman Körfezi’nde iki gemiye sabotaj

Umman Körfezi’nde iki ticari gemide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

15- Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan Norveç gemisi battı

Fotoğraf: Reuters

Umman Körfezi’nde bu sabah saldırıya uğrayan Marshall Adaları bandıralı Norveç’e ait Front Altair gemisi battı. Front Altair ve saldırıya uğrayan diğer gemi Kokuka Courageous’ta görev yapan toplam 44 mürettebat İran arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.