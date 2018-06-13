Akşam Postası / 13 Haziran 2018

1. İnce’den ‘Diyarbakır’da bayrak göremeyen’ Erdoğan’a: Seni kandırmışlar yine

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da yaptığı mitingde Türk bayrağı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor.”

2. Kılıçdaroğlu ‘dip dalga’ya işaret etti: İnce ilk turda da seçilebilir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin birinci turda seçilebileceğini söyledi.

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3. Demirtaş yazdı, besteledi, söyledi: Korkma, bağır

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın yazıp bestelediği türküsü sosyal medyadan paylaşıldı.

4. Erdoğan, ‘proje’sini ziyaret etti: İşte tam söylediğimiz kıraathane!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi kazandığı takdirde her kente açacağı ‘millet kıraathanesi’ne örnek göstermek için bir kıraathaneyi ziyaret etti.

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5. Çiller’den Akşener’e: ‘Belge’ sözleri benim değil, üzerimden rant peşinde koşulmasın

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, kendisine ait olduğu iddia edilen “Akşener, 28 Şubat’ta devletin belgelerini ABD’ye sattı” sözlerini yalanladı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yanıt verdi: “Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın.”

6. Temelli’den ‘ikinci tur’ çağrısı: Protokol yapalım, tek adayda uzlaşalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde diğer muhalefet partilerine protokol önereceklerini açıkladı.

7. ‘Man Adası’na ikinci tazminat: Kılıçdaroğlu Erdoğan ve yakınlarına 142 bin TL ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı ikinci davada karar açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi.

8. AKP’li vekil ‘döküldü’: ’17-25’e kadar her şey ‘FETÖ’yle oluyordu, hesabı biz vermeliyiz

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ’17-25 Aralık’a kadar, siyaset, ticaret ve bürokraside yükselmenin ‘FETÖ’yle işbirliğinden geçtiğini söyledi ve ekledi: “Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. Hesabını biz vermeliyiz. İnsanları suçlamak durumunda değiliz.”

9. Bakan Albayrak’tan ‘izinsiz SMS’lere devam: Üçüncü mesajında video paylaştı

Geçen hafta seçmenlerin telefonlarına SMS ile ‘izinsiz’ iki kez mesaj gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Berat Albayrak, bugün üçüncü ‘izinsiz’ mesajı da gönderdi.

10. Polis dayağına 12 yıl sonra 15 bin lira tazminat: Hoşgörülü tutum takınmalılar

Anayasa Mahkemesi (AYM), bundan 12 yıl önce yüksek sesli müzik bahanesiyle esnafa saldıran polisi tazminata mahkum etti.

11. İtalya ve Malta’nın ‘reddettiği’ sığınmacı gemisi İspanya yolunda

Akdeniz’de İtalya ve Malta’nın limanlarına kabul etmemesiyle krizin odağı haline gelen mülteci gemisi Acquarius, İspanya’ya doğru zorlu yolculuğuna başladı.

12. Evrensel, davalık haberinin arkasında: Algı yönetimi değil, haber takibi

‘Paradise Papers’ belgelerinin yayımlanmasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın Evrensel gazetesine açılan davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmada söz alan gazetenin eski sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı, “Medyanın yüzde 95’i zaten bunları haber yapmıyor. Biz de mi yapmayalım” diye sordu.

13. PKK’nın katlettiği gençlerin ailelerine verilen tazminatlar geri isteniyor

Aydın’da PKK’nın 2005’teki terör saldırısında hayatını kaybeden gençlerin ailelerine verilen 70’er bin liralık tazminat yılan hikayesine döndü. İçişleri Bakanlığı, aileleri verilen parayı “Devletin kusuru yok” diyerek geri istiyor. Çocuklarını kaybeden aileler yıllardır mahkeme kapısında.

14. İlk karar: UBER sürücüsüne bıçak çekip ‘Öldüreceğim’ diyen taksiciye 10 ay hapis

UBER sürücüleri ile taksiciler arasında yaşanan kavgalar nedeniyle açılan 20’ye yakın davada ilk karar çıktı. Mahkeme, UBER sürücüsüne bıçak çekerek yolunu kesen taksiciye 10 ay hapis cezası verdi.

15. Hazine ödemeyi yapmadı: 400 bin banka emeklisine bayram ikramiyesi yok

Emekli ikramiyelerine ilişkin 1000 TL’lik ilk ödemenin yaklaşık 400 bin banka emeklisinin hesabına yatmadığı bildirildi.

16. Almanya’dan AA’nın ‘Öksüz Berlin’de’ iddiasına yanıt: Bilgimiz yok

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz Almanya’da olduğu iddiasına ilişkin bilgileri olmadığını söyledi.