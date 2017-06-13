Akşam Postası / 13 Haziran 2017

1- BM raporuna göre ‘Türkiye’nin en kötü yılları’: 1982 Anayasası’nın bile gerisinde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi oturumunda Türkiye’yi değerlendiren düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye, Türkiye’nin 1982 Anayasası’nın bile gerisine düştüğünü söyledi.

2- Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ denen madde tasarıdan çıkarıldı

Üreticilerce zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ diye nitelendirilen madde, ‘Üretim Reform Paketi’ tasarısından çıkarıldı.

3- Kılıçdaroğlu AİHM’e çıkıştı: Türkiye’de ne olup bittiğini bilmiyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi sonrası kamudan ihraçlara karşı itirazlar için OHAL Komisyonu’nu adres gösteren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çıkışarak, “Siz Türkiye’de ne olup bittiğini bilmiyor musunuz?” diye sordu.

4- Erdoğan ‘Abilik yap’ dedi: Körfez’in büyüğü olarak Suudi kralı Katar işini çözmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar konusunda ciddi bir yanlışın içine düşüldüğünü, Suudi Arabistan kralının bu meseleyi çözmesi gerektiğini söyledi.

5- Suudi Arabistan, ‘gerektiği takdirde’ Katar’a gıda ve tıbbi malzeme göndermeye hazır

Suudi Arabistan, ‘gerektiği takdirde’ ablukadaki Katar’a gıda ve tıbbi malzeme gönderebileceğini bildirdi.

6- Suudi Arabistan, Katarlı Bein Sports’u da yasakladı

Suudi Arabistan, Katarlı Al Jazeera televizyonunun yan ürünü Bein Sports alıcı cihazlarının ithalat, satış ve yenilenmesini yasakladı.

7- Bahçeli ‘hukuk’ istedi: Onun damadı, bunun akrabası diyerek adalete kıyılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arka arkaya gelen ‘damat tahliyeleri’ne tepki gösterdi: “Onun damadı, bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun, hiçbir failin adalete kıymasına izin veremeyiz.”

8- HDP’li Önlü’ye ‘örgüt üyeliği’ ve ‘propaganda’dan fezleke

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında iki suçlamayla fezleke hazırlandı.

9- HDP’li vekil Mehmet Ali Aslan gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman Havalimanı’nda gözaltına alındı.

10- Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Her an kalp yetmezliği yaşayabilirler

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatı, iki eğitimcinin her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini söyledi.

11- Danıştay kararı bozmuştu: Bakanlık, Karabulut ailesine 225 bin lira ödeyecek

Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un otopsisi sırasında kirli eldiven kullanıldığı iddiasıyla açılan davada Adalet Bakanlığı’nın aileye 225 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

11- Boğaz’ın turkuaz renginin nedeni ‘bereket’: Deniz biraz daha deniz kokacak

İstanbul Boğazı’nda son günlerde yaşanan renk değişikliğinin sebebinin ‘Emiliania huxleyi’ isimli kalsiyum karbonat zengini mikroorganizmalar olduğu ortaya çıktı.

12- ‘Soylu’ya suikast hazırlığı’ iddiası: Kadıköy’deki operasyonda bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’deki operasyonda bir kişi hayatını kaybetti.

13- IŞİD’den Ramazan ayında dünya genelinde saldırı çağrısı

IŞİD, Ramazan ayı boyunca militanlarına dünya genelinde saldırı düzenleme çağrısı yaptı.

14- ‘Yetkisi yok, yönetmeliğe aykırı’: Lisede kız ve erkekleri ayıran müdüre soruşturma

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim almalarına karar veren Konya’daki Konevi Anadolu Lisesi’nin okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

15- Hamamda Fransız turistlere taciz davasında iki kişiye hapis cezası

İstanbul’un Karaköy semtinde iki yıl önce bir hamamda iki Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen dört çalışandan ikisine hapis cezası verildi.

16- Annesinin içki ve sigara içirdiği çocuk devlet korumasına alındı

Annesi tarafından içki ve sigara içirilen çocuk devlet korumasına alındı.

17- Polis tarafından öldürülen Uğur Kurt’un annesine beraat kararı

Okmeydanı’nda cemevi bahçesinde beklerken polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt’un annesi, polisin avukatının saat kordonunu kopardığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

18- Nobel’in habercisi: Almanya’dan Margaret Atwood’a ödül

Dünyaca ünlü Kanadalı yazar Margaret Atwood, Alman Yayıncılar Birliği’nin ödülüne layık görüldü.

19- Norveç, eğitim kurumlarında burka ve peçeyi yasakladı

Norveç’te eğitim kurumlarında burka ve peçeyi yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

20- Kolombiya hükümeti, silah bırakan FARC gerillalarını koruma olarak işe alacak

Kolombiya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın ardından silahızlanan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gerillaları, koruma görevlisi olarak işe alınacak.