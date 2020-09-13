Akşam Postası / 13 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1527 yeni vaka, 57 can kaybı; 1102 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1527 corona virüsü tanısı kondu; 57 kişi hayatını kaybetti, 1102 kişi iyileşti.

2- Doktor: Maskeyi kola takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, “Bir hafta önce koluna maskeyi takanların şimdi solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz” dedi.

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3- ‘Corona’ endişesi yazı uzattı: Yazlıkçıların İstanbul’a dönmeye niyeti yok

Covid-19 salgınından korunmak isteyen yazlıkçılar bu yıl tatillerini uzattı, evlerine dönmedi. Şehir merkezlerinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu söyleyen yazlıkçılar, bu yıl tüm kışı Kumburgaz’da geçirmeyi planlıyor.

4- Fauci: Salgında normale dönüş 2021 sonuna kadar olmayacak

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, corona virüsü salgınında normale dönüşün aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına bağlı olduğunu belirtti.

5- Miçotakis: Gerginlikler giderilirse görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin giderilmesi halinde görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

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6- AKP’li Yayman’dan orman yangınına ilişkin ‘maden ruhsatı’ iddiasına yalanlama

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un Samandağ’daki orman yangınıyla alakalı açıklamalarına ilişkin, “CHP’li Öztunç’un burada maden sahası kurulacağı, konut yapılacağı şeklinde bir iddiası var. Bu asla doğru değildir” dedi.

7- İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Petrol gelirimiz 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin petrol gelirinin son sekiz yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söyledi.

8- Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

Fotoğraflar: Comedy Wildlife Photography

El sallayan bir ayı, gülümseyen bir balık, sosyal mesafeye dikkat çeken bir kuş… 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf ödüllerinin finalistleri adının hakkını veriyor.