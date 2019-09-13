Akşam Postası / 13 Eylül 2019

1 – Davutoğlu AKP’den istifa etti

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AKP’den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu partiden istifasını açıkladı.

2- HDP’den Diyarbakır’da oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Meclis’e gelin

Fotoğraf: DHA

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, 3 Eylül’den beri Diyarbakır il başkanlığı önünde ‘PKK’nın kaçırdığı çocukları’ için oturma eylemi yapan aileleri çözüm için Meclis’e çağırdı.

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3- ‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan AKP’li Turan’a: Boyundan büyük işlere karışma

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan’a ‘bir ağabey olarak’ tavsiyede bulundu: “Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur.”

4- Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok

İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.

5- Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili Kulp belediye başkanı da gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A’nın ardından HDP Kulp Belediye Başkanı M.F.T. de gözaltına alındı.

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6- Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı

2012 yılındaki kaymakamlık sınavı sorularının ‘FETÖ’ üyelerince sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7- İzmir’de askeri birliğe yıldırım düştü: Yedi yaralı

İzmir’in Foça ilçesindeki 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım isabet etmesi sonucu yedi asker yaralandı.

8- Boşnaklara hakaret davası: Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis; ceza ertelenmedi

Boşnaklara hakaretle suçlanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan davada mahkeme ‘halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezasına hükmetti. Ceza ertelenmedi.

9- Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4 bin 839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği göz önüne alındığında sayı 5 bin 44’ü buluyor. Toplamda 98 farklı grup hakkında 6 bin 517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

10- Yörsan’ın 1 milyar liralık batık kredisi varlık şirketine satıldı; Özyeğin de teklif verdi

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda’dan 1 milyar lirayı aşan alacağı bulunan iki özel banka, bunu 131 milyon liraya bir varlık yönetim şirketine sattı. Şirketin sahip olduğu dev tesisin tüm ipotekleri varlık yönetim şirketine geçecek.

11- Emlak Konut, Galatasaray ile Riva-Florya protokolünü feshediyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2016 yılında Galatasaray Spor Kulübü’yle imzalanan Riva ve Florya arazilerine ilişkin protokolün fesih sürecinin başladığını duyurdu.

12- Temmuz ayında cari denge 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi

Bir önceki yılın temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

13- ‘Merkez’in faiz kararından sonra üç banka faiz indirdi

Merkez Bankası’nın politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekmesinin ardından Türk Eximbank kredi faiz oranını 2 puan, Türkiye İş Bankası konut kredisini yüzde 1.17, Ziraat Bankası da kurumsal kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına kadar düşürdü.

14- TÜİK: Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1.2 azaldı

2019 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık toplam sanayi üretimi ise yüzde 1.2 azalmış oldu.

15- Bienalin başlığı ‘Yedinci Kıta’: Reddedip attıklarımızdan oluşan ülkeye ışık tutuyor

Bütün yazı Amazon ormanlarının ve İzmir’in yanmasını izleyerek geçirdik. İklim değişikliği ile ilgili yeni belgeseller çekiliyor. Sergiler açılıyor, kitaplar yazılıyor. Plastik yerine bez torba kullanılıyor; içtiğimiz Latte’lere eşlik edecek çevreye duyarlı cam pipetler, çöp torbaları, saç tarakları, diş fırçaları üretiliyor. Ama insanoğlu her gün yok etmeye devam ediyor. İstanbul Bienali, bu yıl, bu konuya odaklanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali yarın (14 Eylül) açılıyor. Ücretsiz olan bienalin üç ayrı ‘adresi’ var: Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni binası, Pera Müzesi ve Büyükada.

