Akşam Postası / 13 Ekim 2020

1. Alt mahkeme, AYM kararına direniyor: Berberoğlu’nu yeniden yargılamak gereksiz

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılamanması talebini reddetti.

2. İstinaf, Sözcü’nün ‘FETÖ’ davasındaki kararları hukuka uygun buldu

Sözcü gazetesine ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan açılan davada verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onandı. Gazetenin avukatları Yargıtay’a gidecek.

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3. Hatay’daki yangınlarla ilişkili iki kişi tutuklandı

Fotoğraf: AA

Hatay’daki yangınlarla ilgili gözaltına alınan dört kişiden E.K ve H.D. tutuklandı.

4. Oyun Kürtçe… Sahne İBB’nin… Yasak kaymakamlığın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel tiyatrolara destek kapsamında sahne verdiği ‘Beru’ isimli Kürtçe oyun yasaklandı.

5. Berlin’den Ankara’ya ‘Navtex’ çıkışı: Provokasyona son vermeli

Türkiye’yi Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden görevlendirme kararı nedeniyle uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Ankara, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli” dedi.

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6. CHP lideri: Bakan, ‘Beni kızdırırsan emekli aylığını ödemem’ mesajı veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, “Emekliye 30.5 milyar lira maaş ödedik” açıklamasından, “Beni kızdırırsan senin emekli aylığını da ödemem” mesajı çıktığını söyledi.

7. Bahçeli, erken seçim için ‘hezeyan’ deyip ‘cumhur ittifakı’yla kutlu yarınlar vadetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

8. ‘Kobani’ soruşturması: Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı

Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel (Fotoğraf: AA)

Eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında, Ankara başsavcılığının 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.

9. Soylu, CHP’nin tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili sorularını ‘geçiştirdi’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun tutuklu ve hükümlü belediye başkanlarını konu alan soru önergesine yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detaylı bilgi vermeden “Genelgeler çerçevesinde yürütülmektedir” dedi.

10. Türk ürünlerine Kuzey Afrika’da da ‘gayriresmi boykot’

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bir yıldan uzun süredir ‘gayriresmi boykot’unu aşmaya çalışan Türkiye’deki ihracatçılar, şimdi de Kuzey Afrika ülkelerine ihracatta sorun yaşamaya başladı.

11. Çorum’da kömür ocağında patlama: Bir işçi öldü; üçü yaralandı

Çorum’un İskilip ilçesindeki kömür ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir işçi öldü, üç işçi yaralandı.

12. Fırıncılar Odası: Satışlar pandemi öncesi seviyeye yaklaştı; yüzde 1’lik kesim evde yapmaya devam ediyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul’daki fırınlarda pandemi tedbirleriyle ekmek satışlarının sürdüğünü belirterek, “Okulların da açılmasıyla birlikte ekmek satışı pandemiden önceki orana ulaşacak” dedi.

13. Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı; milli takım kampından ayrıldı

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

14. Uyan uyan… Nobel kazandık arkadaşım

Bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘ihale formatları’ konusundaki çalışmalarından dolayı Robert B. Wilson ile paylaşan ABD’li ekonomist Paul Milgrom haberi gece yarısı uykudan uyandırılarak aldı.

15. Hindu-Müslüman evliliğini konu alan reklam filmi tepki çekti: Mücevher firması yayından kaldırdı

Hindistan’ın ünlü mücevher firması Tanishq, farklı inançlara sahip bir çiftin evliliğini konu alan reklam filmini, toplumun belirli kesimlerinin tepkisini çekmesi üzerine yayından kaldırdı.

16. Meksika: ABD’deki göçmen kampında iki kadına rızaları dışında ameliyat yapıldı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Georgia eyaletindeki bir göçmen denetim merkezinde gözaltında tutulan iki Meksikalı kadına rızaları dışında cerrahi ameliyat yapılmış olabileceğini tespit ettiğini bildirdi.

17. Danimarka’da, ‘corona’ya karşı önlem amaçlı 2.5 milyon vizonun itlafına başlandı

En az 63 çiftlikte corona virüsü görülen Danimarka’da, hastalığın yayılmasına karşı alınan tedbir amaçlı karar uyarınca 2.5 milyon vizonun itlaf edilmesine başlandı.

18. Machu Picchu, yedi aydır kapalı olan kapılarını sadece özel bir turist için açtı

Fotoğraf: Instagram

Peru, corona virüsü salgınından dolayı, ziyaret ettiği ülkede kalmak zorunda olan ve antik bölgeyi ziyaret etmek için yedi aydır bekleyen Japon turiste özel olarak Machu Picchu’nun kapılarını açtı.

19. Rapor: Çin, geleneksel tıpta halen pangolin ilaçları kullanıyor

Rapora göre, Çin, corona virüsünün çıkış noktası olduğu düşünülen pangolinin ticaretini ve modern tıpta kullanımını, durdurmaya söz vermesine rağmen, halen devam ettiriyor.