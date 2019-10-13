Akşam Postası / 13 Ekim 2019

1. Barış Pınarı Harekatı | Pentagon: ABD askerleri Suriye’nin kuzeyinden çekilecek

Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…

2. Trump: Bırakalım Türkiye sınırlarını savunsun

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Kürtler’in Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilme niyetinde olduğunu’ söyleyerek, “Bırakalım Türkiye sınırlarını korusun” dedi.

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3. Tasarruf yok: 41 kamu kurumunun yalnızca yedisinde giderler azaldı

Cumhurbaşkanlığı, 41 kamu kurumundan yalnızca yedisinin geçen yıla göre harcamalarını azaltabildiğini raporladı.

4. CHP 24 kentte ‘İstanbul Modeli’ni uygulayacak

CHP, ‘oylarının artma potansiyeli’ gördüğü 24 kentte özel strateji uygulayacak. ‘İstanbul Modeli’ olarak adlandırılan stratejide, milletvekilleri belirlenen illeri düzenli olarak ziyaret edecek.

5. KKTC lideri Suriye’de diyalog önerdi, Ankara’dan ağır eleştiri geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Suriye ile diyaloğa geçmesini istedi. Hükümetten yanıt gecikmedi.

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6. Putin: Suriye’ye meşru hükümete destek vermek için girdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’ye meşru hükümete destek vermek için girdik, bilhassa meşru hükümete, bunun altını çizmek istiyorum” dedi.

7. Hakkari’de beş ilçe, 14 günlüğüne ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan beş bölgeyi 14 gün süreyle ‘vatandaşların can ve mal güvenliği için emniyet ve asayiş temin etmek’ amacıyla özel güvenlik bölgesi ilan etti.

8. Erdoğan: Teröristle masaya oturmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ‘teröristlerle masaya oturması’nın söz konusu olmadığını söyledi.





