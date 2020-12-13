Akşam Postası / 13 Aralık 2020

1. Covid-19’u yenen doktor: Gençler hastalığı oyun gibi görüyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, Covid-19 tehlikesi konusunda özellikle gençlerin bilincinin yetersiz olduğunu belirterek, hastalığı oyun gibi gördüklerini söyledi.

2. TÜRK-İş: Asgari ücret konusunda önce işveren ve hükümetten rakam bekliyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek toplumun kabul edeceği bir rakam olması gerektiğinin altını çizdi.

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3. Ataol Behramoğlu, 65 yaş ve üstüne yönelik kısıtlamanın kaldırılması için dava açtı

Fotoğraf: Cumhuriyet

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu (78), 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının anayasanın ve temel insan haklarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu gerekçe göstererek uygulamanın durdurulması talebiyle dava açtı.

4. İmamoğlu duyurdu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2016’da ‘başlatıldıktan sonra durma noktasına gelen fakat göreve geldiklerinde finansman sorununu çözerek yeniden devreye soktukları’ Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı’ndaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

5. 1700 yıllık Kybele heykeli Türkiye’de

Fotoğraf: AA

Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan 1700 yıllık, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli Amerika’dan Türkiye’ye getirildi.

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6. ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımına başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulunun, kullanımına onay vermesinin ardından, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının dağıtımına başlandı.

7. Nijerya’da yatılı okula saldırı: 400’e yakın öğrenci kaçırıldı

Fotoğraf: BBC

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Katsına eyaletinde silahlı grup, yatılı okula düzenlediği saldırıda 400’e yakın erkek öğrenciyi kaçırdı.

8. Altı yaşındaki çocuk annesinin kredi kartıyla 16 bin dolarlık bilgisayar oyunu satın aldı

Fotoğraf: Apple

ABD’de, altı yaşındaki George Johnson, annesinin kredi kartıyla, ondan habersiz 16 bin 293 dolarlık (128 bin lira) bilgisayar oyunu satın aldı.

9. Kalkmak üzere olan uçağın kanadına atlayan kişi gözaltına alındı: Dört saat gecikmeye neden oldu

Fotoğraf: CNN International

ABD’nin Las Vegas kentindeki havalimanında, kalkış için hazırlanan bir uçağın kanadına atlayan kişi gözaltına alındı.

10. Balıkçıların ağına 200 kiloluk mayın parçası takıldı

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağına, 200 kilogram ağırlığında, patlatılmış bir mayına ait demir parçası takıldı. 1. Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin ediliyor.