Akşam Postası / 13 Aralık 2019

1- Britanya ‘Brexit’i seçti: Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’si çoğunluğu aldı

Britanya’daki erken seçimde başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti zaferle çıktı.

2- Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni duyurdu: Parlamenter sistemi savunuyoruz

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin kurulduğunu duyurdu.

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3- ‘Şırınga çikolata’nın üretimi durduruldu

Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun ölümüne neden olan ‘şırınga çikolata’nın üretimi durduruldu.

4- Dışişleri’nden ABD’nin ‘1915 kararı’na: Bağlayıcılığı ve geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak kabul kabul etmesini içeren tasarıyı onaylamasını kınadı.

5- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Birileri sükse yapsın diye İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili, “Dünyada büyük sükse yaratacak. CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” demesine, “Birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz” diye karşılık verdi.

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6- Akar, CHP’li Özel’e dava açtı; 221 emekli subay Akar aleyhine tanıklık için başvurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, “Kumpas davalarında, dava arkadaşlarını yalnız bıraktın” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e Akar, 500 bin liralık dava açtı. 221 emekli subay, ‘Akar aleyhinde tanıklık’ için başvuruda bulundu.

7- Asgari ücretten fazla: ‘Saray’ 2018’de dakikada 1794 lira harcamış

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 2018 yılında her 1 dakikada 1794 lira harcadığı ortaya çıktı. Bu rakam aynı yıldaki 1603 liralık asgari ücretin üzerinde.

8- Savunma sanayi başkanı: İkinci S-400 sözleşmesi nisandan önce yapılacak

Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir, Rusya’dan ikinci S-400 hava savunma sistemi alınmasına yönelik anlaşmanın büyük ihtimalle nisan ayından önce yapılacağını söyledi.

9- Üniversiteli Ceren Özdemir’in katiline iki dava: İndirim uygulanmasın

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren katil hakkında iki farklı iddianame hazırlanarak ağırlaştırılmış müebbet istendi.

10- Doğa Koleji: Devir işlemlerinin son aşamasına gelindi

Maaşları bir süredir ödenmeyen öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Devir işlemleriyle ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelinmiştir” dedi.

11- Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış

Adana valiliği, adı ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilen ‘Dünya Rakı Festivali’nin iptal edilme gerekçesi olarak ‘bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve grupların saldırı düzenleyebileceği’ ihtimalini gösterdi.

12- com.tr ve org.tr gibi alan adlarının yönetim yetkisi ODTÜ’den alınarak BTK’ya verildi

İnternet üzerinde com.tr ve org.tr gibi alan adlarının 29 yıldır yönetim yetkisine sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) fiilen devretti.

13- Albayrak: Kamu bankaları bu ay faiz oranını tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini söyledi.

14- Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

15- Karatay’ın döner çıkışı mahkemelik oldu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü duyurdu.