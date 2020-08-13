Akşam Postası / 13 Ağustos 2020

1- İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’
Muharrem İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıkladı.
CHP’den İnce’nin açıklamalarına yanıt
Bahçeli: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacak
2- Üniversitelerin açılması 1 Ekim’den sonraya ertelendi
Yükseköğretim Kurulu’ndan, (YÖK) “Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir” açıklaması yapıldı.
ÖSYM: Sınavlara başvurularda HES kodu istenecek
3- Profesör Ceyhan: Tanı konmamış, virüs bulaştıran 200 bin vaka olabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınından etkilenen fakat tanısı konmamış, başkalarına virüsü bulaştıran yaklaşık 200 bin civarında vaka olabileceğini söyledi.
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Çin’de donmuş tavuk kanadında ‘corona’
4- Moody’s: Liranın dibi görmesi bankaların notu için olumsuz
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk lirasının dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı.
Döviz çekenden işlem ücreti alınacak
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 15.5 milyar dolar artışla yeni rekorda
5- Erdoğan: Doğu Akdeniz’de kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de çözümün yolunun, diyalog ve müzakereden geçtiğini belirterek, “Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir” dedi.