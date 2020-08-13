Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Ağustos 2020

1- İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’

Fotoğraf: AA

Muharrem İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıkladı.

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Bahçeli: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacak

2- Üniversitelerin açılması 1 Ekim’den sonraya ertelendi

Yükseköğretim Kurulu’ndan, (YÖK) “Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir” açıklaması yapıldı.

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3- Profesör Ceyhan: Tanı konmamış, virüs bulaştıran 200 bin vaka olabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınından etkilenen fakat tanısı konmamış, başkalarına virüsü bulaştıran yaklaşık 200 bin civarında vaka olabileceğini söyledi.

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4- Moody’s: Liranın dibi görmesi bankaların notu için olumsuz

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk lirasının dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı.

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Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 15.5 milyar dolar artışla yeni rekorda

5- Erdoğan: Doğu Akdeniz’de kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de çözümün yolunun, diyalog ve müzakereden geçtiğini belirterek, “Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir” dedi.

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Döviz çekenden işlem ücreti alınacak

Döviz nakit çekiminin, Merkez Bankası (MB) tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibariyle bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

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