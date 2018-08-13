Akşam Postası / 13 Ağustos 2018

1. TL’deki kayıp sürüyor: 7.23’ü gören doları Ankara’nın açıklamaları kısmen frenledi
Türk Lirası’nda geçen hafta hızlanan değer kaybı bugün de hızlı şekilde devam etti. Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi.
‘Ekonomik kriz yok’ diyen Erdoğan Trump’ı hedef aldı: İstediğin kadar başkan ol!
Çavuşoğlu umutlu: Türkiye, dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerden
İçişleri Bakanlığı: Kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edildi
SPK uyardı: Banka ve şirketler hakkında yalan haber yayanların peşindeyiz
Başsavcılık: ‘Ekonomik saldırılara hizmet edenler’e soruşturma başlatıldı
Merkez Bankası önlem paketini açıkladı: Bankalara likidite güvencesi
MASAK’tan ‘sabit kur’ söylentisine soruşturma
Alman sözcü, TL’nin değer kaybını yorumladı: Kaygı veren bir durum yok
Bilal Erdoğan’a göre dövizdeki artış ‘çok küçük bir şey’
2. CHP’li muhalifler: Kurultay olmazsa tüzük kurultayı dahil haklarımızı kullanırız
CHP’de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler ‘olağanüstü kurultay olmazsa tüzük kurultayı dahil tüm demokratik haklarını kullanacaklarını’ bildirdi.
Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını yorumladı: Talep MYK’da değişiklikti yerine getirdik
3. Orman müdürü söz verdi: Mudanya’da yanan orman ağaçlandırılacak
Bursa’nın Mudanya ilçesinde 20 hektar alanı küle çeviren yangının ardından, zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.
4. Çocuk tacizi suçundan aranan şüpheli başka çocuğu tacizden tutuklandı
Tekirdağ’da çocuk tacizi suçlamasıyla aranan erkek, yine çocuk tacizi suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
5. Çakıcı nakledildi: Bundan böyle Sincan Cezaevi’nde kalacak
Kırıkkale T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatan organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
6. Davet Bahçeli’den: İYİ Partili Arkaz MHP’ye geçti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ı MHP’ye davet etti. Arkaz daveti kabul etti.
7. VAR’da değişiklik: Pozisyonlar o anda ekrana yansıtılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) video hakem uygulamasında (VAR) değişikliğe gitti.