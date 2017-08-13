Akşam Postası / 13 Ağustos 2017

Erdoğan’ın bir bildiği mi var: İçerideki zatla Kılıçdaroğlu bağlantılı çıkarsa şaşmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceği yönündeki iddiasını yineledi.
Tahribat şimdiden vahim: Carettepe’de ‘bir doğa katliamının başındayız’
Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’nde maden sahasının oluşturduğu tahribat görüntülendi.
Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa maçında ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı.
İHD başkanı: Nuriye ve Semih’in isimleri fiilen yasaklandı
Erdoğan ‘ihbar bekliyor’: ‘FETÖ’yle bağlantısı olanları partimizde barındıramayız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ‘yle bağlantılı isimleri AKP çatısı altında barındıramayacaklarını belirterek, partililerden ‘varsa’ bu isimleri hemen bildirmelerini istedi.
Oya Berberoğlu: Yalanlarınızda boğulacaksınız
ABD’de ırkçı şiddet: İki polis ve bir sivil hayatını kaybetti
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçıların başlattığı çatışmalar sonucunda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
ABD ‘ırkçı şiddet’ şokunda
12 yaşındaki kuzeniyle evlenen adam ‘cinsel istismar’dan beraat etti
Teyzesinin 12 yaşındaki kızıyla evlenen adam, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ‘kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı’ gerekçesiyle beraat etti.
Muğla’da deprem: Merkez üssü Milas, büyüklük 4.8
Muğla’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin merkez üssünü Milas’ın Bodrum sınırındaki Beyciler köyü olarak saptadı.
RTÜK değil ‘mahalle baskısı’: Kadehlerin buzlanması ‘otosansür’müş
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), televizyonlarda içki şişe ve kadehlerinin ‘buzlanmasını’ zorunlu tutmadığı, kanalların ‘otosansür’ uyguladığı öne sürüldü.
Ahmet Şık’ten mesaj: Yine başım dik çıkacağım
226 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık, “Ne zaman bilmiyorum ama buradan yine başım dik çıkacağını biliyorum” dedi.