Akşam Postası / 12 Temmuz 2020

1- İBB’nin proje parasına AKP döneminden kalan borç nedeniyle haciz

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP döneminden kalan borç ödemesi nedeniyle bir şirketin belediyenin banka hesabına haciz koydurduğunu, yarım milyar liradan fazla miktarın şirketin kasasına geçtiğini bildirdi.

2- Babacan: Gençlerde ‘boğulma hissi’ yaygın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, erken seçim olması durumunda, diğer partilerle diyaloğunun olduğunu söyledi.

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3- Cerrahpaşa’dan Covid-19’da deri bulguları araştırması: Tek başına belirti olamaz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 210 Covid-19 hastası deri bulguları açısından incelendi.

4- Heybeliada’da orman yangını

Fotoğraf: AA

İstanbul Heybeliada’da orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar birçok yerden görülürken, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi adaya sevk edildi.

5- TFF başkanı: Kulüpler sahaya 11 yabancıyla çıkmak istiyor, buna ‘Evet’ der miyim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, birçok kulübün sahaya 11 yabancıyla çıkmak istediğini belirterek, “Kulüplerin hepsinin görüşü alındı ama birçoğu sahaya 11 yabancıyla çıkmak istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim! Sahaya 11 yabancı çıkamaz. Ona göre proje yapsınlar. Altyapıya önem versinler” dedi.

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6- Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 29 daraldı

Yılın ilk yarısında otomotiv alanındaki toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adede geriledi.

7- İstanbul Barosu başkanı: AYM önünde nöbete devam edeceğiz

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bir kentte birden fazla baro kurulmasına dair teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

8- Van Gölü’nde altı kişinin daha cesedine ulaşıldı: Ölü sayısı 25’e yükseldi

Van’da 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında altı kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 25’e yükseldi.

9- Av ihalesi şimdilik iptal: Tunceli’deki dağ keçilerinin akıbeti ‘rapor’a bağlı

Tunceli’de dağ keçilerinin avlanabilmesi için yapılması planlanan ihale iptal edildi.