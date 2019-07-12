Akşam Postası / 12 Temmuz 2019

1- MSB: S-400’lerin Ankara’ya teslimatı başladı

Fotoğraf: Reuters

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) S-400’lerin birinci grubunun Ankara’ya teslimatının başladığını açıkladı.

2- İmamoğlu: Cumhurbaşkanına görüşme talebimizi ilettik

Fotoğraf: DHA

Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basına kapalı olan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında, “6 Temmuz’da kendilerine (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan), makamlarına talebimizi yeniledik. İki gün sonra da yazılı talep gönderdik” dedi.

Reklam

3- Afganistan’da ‘çocuğa’ intihar saldırısı düzenlettiler: Beş ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, saldırgan olarak bir çocuğun kullanıldığı intihar saldırısı düzenlendi. Bir düğünü kana bulayan saldırıda en az beş kişi öldü; 40’ı aşkın kişi yaralandı.

4- Çavuşoğlu: AB aleyhimize adım atarsa karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye aleyhine atacağı adımların ‘ters tepeceğini’ söyledi.

5- Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

AKP’nin kurucu ve eski genel başkan yardımcılarından, eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, altı haftadır akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Reklam

6- Araştırma: Toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri ‘iklim’den sınıfta bırakıyor

İklim Haber ve KONDA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de her iki kişiden biri ‘iklim krizinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini’ söylerken toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri iklim konusunda sınıfta bırakıyor. Toplumun sadece yüzde 16’sı hükümetin iklim kriziyle mücadelede yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor.

7- Uçak kazasında ölenlerin yakınlarına ‘parayı al, dava açma’ diye baskı yapmışlar

Geçen yıl 29 Ekim’de, Endonezya’da düşen, 189 kişiye mezar olan Lion Air’e ait uçakta yakınını kaybedenlere ‘dava açmalarının önünce geçecek’ belge imzalamaları yönünde baskı yapıldığı ortaya çıktı.

8- Volkswagen: Fabrikayla ilgili nihai karar henüz alınmadı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in denetim kurulu sözcüsü Bulgaristan veya Türkiye’de olabileceğine ilişkin haberler çıkan yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.

9- CHP, Göcek yangınında kullanılmayan THK’nın dev söndürme uçaklarını sordu

CHP, önceki gün Dalaman’da başlayıp Göcek’e uzanan ve 350 hektarlık orman alanını yok eden yangında Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde bulunan, gece de uçabilen gelişmiş dev yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığını, TBMM’de hükümete sordu.

10- MOBİSAD eski başkanı iki şirketi için konkordato istedi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) eski başkanı Murat Dursun, iki şirketi için konkordato istedi.

11- ‘Pucca’ya uyuşturucuyu özendirme suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda “Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği” iddiasıyla yargılanan ‘Pucca’ lakaplı Pınar Karagöz, beş yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

12- OSD Başkanı: Vergi indiriminin devamı talebimiz kabul edilmedi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, temmuz başı itibariyle araç satışlarında sona eren ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmayacağı bilgisini resmi olarak aldıklarını söyledi.

13- Türkiye ve Suriye’den 60 gazeteci, Techcamp’te sektör sorunlarına çare aradı

Medya sektörünün yaşadığı sorunlar saymakla bitmez fakat bir yandan da bu sorunların çözümüne dair çabalar sürüyor. 8-10 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye ve Suriye’den 60 basın ve sivil toplum çalışanının katıldığı Techcamp İstanbul etkinliğinde katılımcılar sektörün her türlü sorununu masaya yatırıp “Acaba hangisi için bir çözüm geliştirsek?” “Nereden başlasak?” sorularına yanıt aradı.

14- İBB’nin önünde fayton protestosu: ‘Atların çığlıklarını duy’

Fotoğraf: adalardan.net

İstanbul belediyesi önünde toplanan grup, Adalar’da ve Türkiye’de atlı fayton kullanımının durdurulmasını istediklerini duyurdu. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen grup, faytonların atların ömrünü kısalttığını, elektrikli faytona geçilmesi gerektiğini söyledi.

15- Adnan Oktar iddianamesi hazır: 870 yıl hapis istendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçen yıl temmuz ayında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Oktar liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. Oktar için casusluk, örgüt kurma, cinsel saldırı ve tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 870 yıl hapis talep edildi.