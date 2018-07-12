Akşam Postası / 12 Temmuz 2018

1- Meclis’in yeni başkanı: ‘Son başbakan’ Binali Yıldırım

Son başbakan Binali Yıldırım, üçüncü tur oylama sonucunda Meclis’in yeni başkanı oldu.

2- Hükümetten adım adım gelen ‘bedelli’ye: Anlık değil, kalıcı bir çözüm istiyoruz

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerlik için “Anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz” dedi.

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3- ‘Şehitler Köprüsü davası’nda 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlara ilişkin davada 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

4- ‘FETÖ’ davasında Boydaklara ‘örgüt yöneticiliği ve üyeliği’nden ceza çıktı

Kayseri’de Boydak Holding yöneticilerine yönelik açılan ‘FETÖ’ davasında sanıklar yedi yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis hapis cezalarına çarptırıldı.

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5- ‘MİT krizi’nde 24 kişiye gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6- Trafik kazasında üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes’e 13 yıl dört ay hapis

Önündeki araca çarparak bir anne baba ve kızının ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’e 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’tan verildi. Savcı, Serbes’in 22 yıl altı ay hapsini talep etmişti.

7- ‘Üye olmadan örgüte yardım’ suçlaması AİHM’e ‘fazla geniş’ geldi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda Türkiye’de pek çok gazeteci ve politikacıya, ‘üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek’ gerekçesiyle verilen hapis cezalarına dair emsal teşkil edecek bir karara imza attı. AİHM gerekçe için “Fazla geniş yorumlanıyor” tespitinde bulundu.

8- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sanatçı Zuhal Olcay’a 11 ay 20 gün hapis

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan sanatçı Zuhal Olcay’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

9- Dink davası: Dönemin Trabzon jandarma komutanı ve istihbarat müdürüne tahliye

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dönemin Trabzon Jandarma alay komutanı Ali Öz ve Trabzon Jandarma İstihbarat Şube müdürü Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verildi.

10- Albayrak ‘yeni dönem’i anlattı: Temel öncelik enflasyonun düşürülmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını söyledi.

11- ODTÜ’lülerin tutuklanma gerekçelerinden biri yakalanarak gözaltına alınmalarıymış!

Tutuklanan ODTÜ’lülerin avukatı, “Tutuklanmalarına yakalanarak gözaltına alınmaları, delil yok etme ve kaçma şüphesi gerekçe olarak gösteriliyor” dedi.

12- Eski bakan Tantan: Adnan Hocacıları içeri aldığımda bazı vekiller üzerime çöktü

Eski içişleri bakanı Sadettin Tantan, gözaltına alınan ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar’ın ‘en az Apo kadar tehlikeli olduğunu’ söyleyerek, “1999’da onları içeriye aldığımda, Fazilet Partili bazı vekiller ‘Bunlar iyi çocuklar’ diyerek üzerime çöktü” dedi.

13- Erdoğan’a ‘Faşist diktatör’ diyen CHP’li Tezcan 30 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Faşist diktatör” diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 30 bin lira ödemeye mahkum edildi.

14- CHP’li Erdem’in avukatı: Cezaevine dede çağrılmasına izin verilmedi, imam önerildi

Tutuklu CHP parti meclisi (PM) üyesi Eren Erdem’in, cezaevine Alevi dedesi çağırmasına izin verilmediği, alternatif olarak imam önerildiği belirtildi.

15- ‘Örgüt üyeliği’nden yargılanıyordu: ‘Balyoz davası’nın hakimine tahliye

15 yıla kadar hapsi istenen ‘Balyoz davası’ eski hakimi Ömer Diken tahliye edildi.

16- Belediyede ‘eşcinsel ilişki’ soruşturması: Üç çöp kamyonu şoförü işten atıldı

İstanbul’da Kağıthane belediyesi, üç çöp kamyonu şoförünü eşcinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkardı.

17- Tecavüz hükümlüsünün pişkinliği: Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık

Kastamonu’da tecavüzden hüküm giyen bir erkek, cezasında indirim uygulanmayınca ceketini yere atarak, “Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” dedi.