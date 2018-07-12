Akşam Postası / 12 Temmuz 2018

1- Meclis’in yeni başkanı: ‘Son başbakan’ Binali Yıldırım
Son başbakan Binali Yıldırım, üçüncü tur oylama sonucunda Meclis’in yeni başkanı oldu.
2- Hükümetten adım adım gelen ‘bedelli’ye: Anlık değil, kalıcı bir çözüm istiyoruz
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerlik için “Anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz” dedi.
3- ‘Şehitler Köprüsü davası’nda 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlara ilişkin davada 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
4- ‘FETÖ’ davasında Boydaklara ‘örgüt yöneticiliği ve üyeliği’nden ceza çıktı
Kayseri’de Boydak Holding yöneticilerine yönelik açılan ‘FETÖ’ davasında sanıklar yedi yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis hapis cezalarına çarptırıldı.
5- ‘MİT krizi’nde 24 kişiye gözaltı kararı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6- Trafik kazasında üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes’e 13 yıl dört ay hapis
Önündeki araca çarparak bir anne baba ve kızının ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’e 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’tan verildi. Savcı, Serbes’in 22 yıl altı ay hapsini talep etmişti.
Serbes yine ‘Alkollü değildim’ dedi: Kazaydı, herkesin başına gelebilir
7- ‘Üye olmadan örgüte yardım’ suçlaması AİHM’e ‘fazla geniş’ geldi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda Türkiye’de pek çok gazeteci ve politikacıya, ‘üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek’ gerekçesiyle verilen hapis cezalarına dair emsal teşkil edecek bir karara imza attı. AİHM gerekçe için “Fazla geniş yorumlanıyor” tespitinde bulundu.
8- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sanatçı Zuhal Olcay’a 11 ay 20 gün hapis
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan sanatçı Zuhal Olcay’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
9- Dink davası: Dönemin Trabzon jandarma komutanı ve istihbarat müdürüne tahliye
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dönemin Trabzon Jandarma alay komutanı Ali Öz ve Trabzon Jandarma İstihbarat Şube müdürü Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verildi.
10- Albayrak ‘yeni dönem’i anlattı: Temel öncelik enflasyonun düşürülmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını söyledi.
Dövizde yeni rekorlar: Dolar 4,97’yi, avro da 5,82’yi gördü
11- ODTÜ’lülerin tutuklanma gerekçelerinden biri yakalanarak gözaltına alınmalarıymış!
Tutuklanan ODTÜ’lülerin avukatı, “Tutuklanmalarına yakalanarak gözaltına alınmaları, delil yok etme ve kaçma şüphesi gerekçe olarak gösteriliyor” dedi.
12- Eski bakan Tantan: Adnan Hocacıları içeri aldığımda bazı vekiller üzerime çöktü
Eski içişleri bakanı Sadettin Tantan, gözaltına alınan ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar’ın ‘en az Apo kadar tehlikeli olduğunu’ söyleyerek, “1999’da onları içeriye aldığımda, Fazilet Partili bazı vekiller ‘Bunlar iyi çocuklar’ diyerek üzerime çöktü” dedi.
Gözaltındaki Adnan Oktar’ın yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
‘Adnan Hoca’ operasyonuna devam: Kandilli’deki villada iki kişi polise ateş açtı
Adnan Oktar’ın avukatı: Sağlık raporu gündemimizde değil
13- Erdoğan’a ‘Faşist diktatör’ diyen CHP’li Tezcan 30 bin lira tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Faşist diktatör” diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 30 bin lira ödemeye mahkum edildi.
14- CHP’li Erdem’in avukatı: Cezaevine dede çağrılmasına izin verilmedi, imam önerildi
Tutuklu CHP parti meclisi (PM) üyesi Eren Erdem’in, cezaevine Alevi dedesi çağırmasına izin verilmediği, alternatif olarak imam önerildiği belirtildi.
15- ‘Örgüt üyeliği’nden yargılanıyordu: ‘Balyoz davası’nın hakimine tahliye
15 yıla kadar hapsi istenen ‘Balyoz davası’ eski hakimi Ömer Diken tahliye edildi.
16- Belediyede ‘eşcinsel ilişki’ soruşturması: Üç çöp kamyonu şoförü işten atıldı
İstanbul’da Kağıthane belediyesi, üç çöp kamyonu şoförünü eşcinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkardı.
17- Tecavüz hükümlüsünün pişkinliği: Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık
Kastamonu’da tecavüzden hüküm giyen bir erkek, cezasında indirim uygulanmayınca ceketini yere atarak, “Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” dedi.