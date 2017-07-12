Akşam Postası / 12 Temmuz 2017

1- Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini asla desteklemediğini savunarak, Türkiye’ye ABD’nin uygun görmesi halinde döneceğini söyledi.

2- Gülen, ’15 Temmuz savunması’na girişti: Gül ve Davutoğlu ile 50 vekil beni ziyaret etti

Darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken, yabancı basına peş peşe röportaj veren Fethullah Gülen 15 Temmuz’la ilişkisi olmadığını savunmaya girişti.

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3- Eski cumhurbaşkanı Gül, Gülen’i yalanladı: Kendisiyle görüşmedim

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in kendisiyle görüştüğü iddiasını yalanladı.

4- Erdoğan’dan BBC muhabirine azar: Benden özgürsün, bana özgürlük tanımıyorsun

Söyleşilerinde yabancı gazetecilere ‘kök söktüren’Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kez BBC muhabirini azarlayarak, gazetecilerin daha özgür olduğunu ileri sürdü.

5- CHP’den hükümete 15 Temmuz tepkisi: Meclis’i bölüyorlar

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişiminin birinci yıldönümünde CHP ve HDP’nin, cumhurbaşkanlığı himayesindeki gece etkinliğine davet edilmemesine tepki göstererek, “Meclis’i bölüyorlar” dedi.

6- Erdoğan’a göre OHAL’in amacı: İş dünyası için getirdik, grevlere izin vermiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yıldır devam eden OHAL’in amacının iş dünyasını rahatlatmak ve grevleri engellemek olduğunu söyledi.

7- OHAL Komisyonu’nun çalışma esasları yayınlandı: İhraç edilenler başvurabilecek

Darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilenlerin ya da kapatılan kurumların başvuru yapabileceği OHAL Komisyonu, çalışma esaslarını yayınladı.

8- Saadet Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi, ‘FETÖ’den tutuklandı

Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

9- Yüksel eylemcilerine ‘ev hapsi’: Eşi, Semih Özakça’yı ziyaret edemeyecek

İşlerine dönme talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem başlatan Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve Erdoğan Canpolat’a, ‘ev hapsi’ cezası verildi.

10- Darbeci asker Pulitzerli fotoğrafçıdan ‘çarpma’ çıktı!

Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı darbe girişiminin yıldönümüne yönelik afişlerde kullanılan bir asker görüntüsünün, ABD’li fotoğrafçı David Turnley’nin ödüllü bir fotoğrafından alındığı anlaşıldı.

11- Akşener’den 15 Temmuz afişlerine tepki: Askerler ezik, çaresiz gösteriliyor

Parti kurma hazırlığında olan eski MHP’li Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı 15 Temmuz afişlerine tepki gösterdi.

12- Bir yıllık bilanço: 15 Temmuz’un ardından TSK’dan 7 bin 655 personel ihraç edildi

Darbe girişiminden bu yana geçen bir yıllık sürede TSK’dan 7 bin 655 personel ihraç edildi.

13- Başbakan Yıldırım: Kendi içinde hainler olduğunu bilerek nasıl ülke yöneteceksiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, ‘FETÖ’yle mücadelenin süreceğini belirterek, ihraçları savundu.

14- Körfez’i anan Katarlı bakan Türk şirketlere göz kırptı: Daha fazla fırsat çıkabilir

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim, ülkeye abluka uygulayan dört ülkenin Katar’da iş yapmayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine daha fazla fırsat çıkabileceğini söyledi.

15- Anlaşma sağlanana kadar: İzmir’de belediyenin deniz şirketi çalışanları grevde

İzmir’de belediyenin deniz şirketiyle sendika arasında zam nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrası greve gidildi.

16- Ramazan’da sigara içen yurttaşa yumruk atan saldırgana iki yıl iki ay 20 gün hapis

Ramazan ayında sigara içiyor diye yumruk attığı bir yurttaşın beyin kanaması geçirmesine yol açan saldırgana iki yıl iki ay 20 gün hapis cezası verildi.

17- Aksaray esnafını ‘hayata küstüren’ İrlandalı turiste ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle ceza çıkmadı

İstanbul’un Aksaray semtindeki bir marketin buzdolabındaki suları düşürdüğü için kendisine saldıranların tümünü döven turiste ‘meşru müdafaa’ denerek ceza verilmedi.

18- İstanbul’da 15-16 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Darbe girişiminin yıl dönümü olan 15-16 Temmuz’da İstanbul’da ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

19- ‘Reis’in yaratıcısının yeni filmi tartışma yarattı: Fragmanda Erdoğan’ın başına silah dayanıyor, ailesi öldürülüyor

15 Temmuz darbe girişimini konu alan filmin fragmanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinin öldürüldüğü görüntüler yer alıyor.