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Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 12 Temmuz 2017

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1- Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim

Fotoğraf: Reuters

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini asla desteklemediğini savunarak, Türkiye’ye ABD’nin uygun görmesi halinde döneceğini söyledi.

2- Gülen, ’15 Temmuz savunması’na girişti: Gül ve Davutoğlu ile 50 vekil beni ziyaret etti

Darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken, yabancı basına peş peşe röportaj veren Fethullah Gülen 15 Temmuz’la ilişkisi olmadığını savunmaya girişti.

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3- Eski cumhurbaşkanı Gül, Gülen’i yalanladı: Kendisiyle görüşmedim

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in kendisiyle görüştüğü iddiasını yalanladı.

4- Erdoğan’dan BBC muhabirine azar: Benden özgürsün, bana özgürlük tanımıyorsun

Söyleşilerinde yabancı gazetecilere ‘kök söktüren’Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kez BBC muhabirini azarlayarak, gazetecilerin daha özgür olduğunu ileri sürdü.

5- CHP’den hükümete 15 Temmuz tepkisi: Meclis’i bölüyorlar

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişiminin birinci yıldönümünde CHP ve HDP’nin, cumhurbaşkanlığı himayesindeki gece etkinliğine davet edilmemesine tepki göstererek, “Meclis’i bölüyorlar” dedi.

6- Erdoğan’a göre OHAL’in amacı: İş dünyası için getirdik, grevlere izin vermiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yıldır devam eden OHAL’in amacının iş dünyasını rahatlatmak ve grevleri engellemek olduğunu söyledi.

7- OHAL Komisyonu’nun çalışma esasları yayınlandı: İhraç edilenler başvurabilecek

Darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilenlerin ya da kapatılan kurumların başvuru yapabileceği OHAL Komisyonu, çalışma esaslarını yayınladı.

8- Saadet Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi, ‘FETÖ’den tutuklandı

Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

9- Yüksel eylemcilerine ‘ev hapsi’: Eşi, Semih Özakça’yı ziyaret edemeyecek

Fotoğraf: Dihaber

İşlerine dönme talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem başlatan Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve Erdoğan Canpolat’a, ‘ev hapsi’ cezası verildi.

10- Darbeci asker Pulitzerli fotoğrafçıdan ‘çarpma’ çıktı!

Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı darbe girişiminin yıldönümüne yönelik afişlerde kullanılan bir asker görüntüsünün, ABD’li fotoğrafçı David Turnley’nin ödüllü bir fotoğrafından alındığı anlaşıldı.

11- Akşener’den 15 Temmuz afişlerine tepki: Askerler ezik, çaresiz gösteriliyor

Parti kurma hazırlığında olan eski MHP’li Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı 15 Temmuz afişlerine tepki gösterdi.

12- Bir yıllık bilanço: 15 Temmuz’un ardından TSK’dan 7 bin 655 personel ihraç edildi

Darbe girişiminden bu yana geçen bir yıllık sürede TSK’dan 7 bin 655 personel ihraç edildi.

13- Başbakan Yıldırım: Kendi içinde hainler olduğunu bilerek nasıl ülke yöneteceksiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, ‘FETÖ’yle mücadelenin süreceğini belirterek, ihraçları savundu.

14- Körfez’i anan Katarlı bakan Türk şirketlere göz kırptı: Daha fazla fırsat çıkabilir

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim, ülkeye abluka uygulayan dört ülkenin Katar’da iş yapmayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine daha fazla fırsat çıkabileceğini söyledi.

15- Anlaşma sağlanana kadar: İzmir’de belediyenin deniz şirketi çalışanları grevde

Fotoğraf: DHA

İzmir’de belediyenin deniz şirketiyle sendika arasında zam nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrası greve gidildi.

16- Ramazan’da sigara içen yurttaşa yumruk atan saldırgana iki yıl iki ay 20 gün hapis

Fotoğraf: DHA

Ramazan ayında sigara içiyor diye yumruk attığı bir yurttaşın beyin kanaması geçirmesine yol açan saldırgana iki yıl iki ay 20 gün hapis cezası verildi.

17- Aksaray esnafını ‘hayata küstüren’ İrlandalı turiste ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle ceza çıkmadı

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Aksaray semtindeki bir marketin buzdolabındaki suları düşürdüğü için kendisine saldıranların tümünü döven turiste ‘meşru müdafaa’ denerek ceza verilmedi.

18- İstanbul’da 15-16 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Darbe girişiminin yıl dönümü olan 15-16 Temmuz’da İstanbul’da ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

19- ‘Reis’in yaratıcısının yeni filmi tartışma yarattı: Fragmanda Erdoğan’ın başına silah dayanıyor, ailesi öldürülüyor

15 Temmuz darbe girişimini konu alan filmin fragmanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinin öldürüldüğü görüntüler yer alıyor.


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SON HABERLER

Akşam Postası / 12 Temmuz 2017

1- Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim
‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini asla desteklemediğini savunarak, Türkiye’ye ABD’nin uygun görmesi halinde döneceğini söyledi.

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